Экс-сотрудник американского Министерства обороны Дэниел Эллсберг, передавший в 1971 году в СМИ секретный доклад Пентагона о боевых действиях во Вьетнаме, умер в возрасте 92 лет.

"Пентагонское досье" - секретное собрание документов о подготовке и ведении войны США во Вьетнаме, которое было передано Эллсбергом газете The New York Times и опубликовано в 1971 году. В документах говорилось о том, что администрация президента Линдона Джонсона, который был главой Белого дома с 1963 по 1969 год, намеренно вело политику эскалации вооруженных действий во Вьетнаме, в то время как официально американские власти заявляли, что не стремятся к их расширению