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Сьогодні, 16:00

Нова перевага блоку АУКУС

Категорія: Новини / Аналітика

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США получили доступ ко всем значимым портам Папуа-Новой Гвинеи и теперь имеют право использовать ее морскую инфраструктуру в военных целях.

  

Созданный не так давно блок АУКУС, который не скрывает своей направленности против Китая, получает вполне весомое преимущество, фактически прикрыв важнейшего союзника США по блоку в этом регионе - Австралию. Теперь все китайские авианосцы не имеют никакого значения в плане угрозы Австралии - несколько поясов обороны буквально прижимают их к китайскому побережью, превращая из ударного инструмента в лучшем случае в оборонительный.

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