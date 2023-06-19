Италия запустила план ограничения влияния Китая на Pirelli, по их мнению, стратегической для экономики страны компании

Рассказки про свободный рынок окончательно стали сказками. Из открытых источников известно, что Pirelli & C — итальянская компания, контролируемая китайским химическим гигантом Sinochem Holdings. Pirelli & C - один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире. Штаб-квартира находится в Милане, Италия.

Так вот, правительство Италии решило, что китайская компания Sinochem не может назначать генерального директора Pirelli (как это предусмотрено действующим акционерным соглашением), несмотря на то, что она является ее основным акционером. Кандидатов сможет выдвигать только итальянская Camfin. Кроме того, Sinochem потеряет, а Camfin получит дополнительное место в совете директоров. При этом «некоторые» стратегические решения совета директоров Pirelli теперь потребуют одобрения не менее 80% директоров, т.е. 12 из 15 членов СД. Вот такой вот «свободный рыночек» по-европейски.

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