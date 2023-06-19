Издание Le Journal du Dimanche сообщает, что глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что страны ЕС согласны продолжать импорт сжиженного газа из России, несмотря на давление США.

«У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки», — сказал Пуянне.

По его словам, за минувший год ЕС импортировал 15 млн тонн российского сжиженного газа, что составляет примерно шестую часть от общих потребностей Евросоюза, оцениваемую в 100 млн тонн. Пуянне добавил, что «было бы крайне трудно объяснить» французским или германским потребителям, почему им не будет хватать газа следующей зимой, если компания самовольно прекратит поставки.

Глава TotalEnergies подчеркнул, что прежде чем отказаться от импорта из РФ, необходимо найти альтернативу, которой, вероятно, могут стать поставки СПГ из США.

Пуянне отметил, что главным уроком 2022 года стало то, что «геополитика сильнее, чем бизнес». По его мнению, в настоящее время мир раскололся на страны Запада и «страны глобального Юга под предводительством Китая».