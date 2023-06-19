С лету понимать, какой перед вами вами человек, — дело жизненного опыта. Но учиться на своих ошибках, как мы знаем, не всегда полезно, именно поэтому мы часто прибегаем к психологии. Понять особенности вашего собеседника прямо сейчас и правильно выстроить с ним отношения можно, руководствуясь простыми знаниями о 10 базовых типах личности. Приготовьтесь — ниже очень практичный и полезный гид от Татьяны Владимировны Мизиновой, к.с.н., Президента Европейской Ассоциации Развития Психоанализа и Психотерапии (ЕАРПП), вице-президента ECPP (Vienna, Austria) и директора психологического центра «Персона».

На протяжении веков люди стремились создать классификации, которые могли бы предсказывать или объяснять поведение других.

Астрология предлагала знаки зодиака, китайский гороскоп определял черты человека в зависимости от года рождения. По мере развития науки появлялись более точные и конкретные типологии личности. Одна из первых принадлежит Гиппократу, который выделил четыре типа темперамента и на основании тех взглядов, которые существовали в науке в то время, связал их с влиянием внутренних жидкостей организма:

Флегматик — спокойный и невозмутимый человек, редко показывающий свои истинные эмоции и чувства. В учебе и работе он будет проявлять основательность и неспешность, уделяя внимание деталям и качеству.

Холерик — импульсивный, стремительный и страстный человек с резко меняющимся настроением. Так же быстро теряет интерес к начатым делам, особенно если они не приносят немедленного результата. Проявляя непомерную активность, холерики быстро истощаются эмоционально и физически.

Сангвиник — подвижный человек с быстрой реакцией на события, происходящие вокруг него, однако при этом способный удерживать интерес к работе, даже если она не очень интересна. Может спокойно переживать неудачи.

Меланхолик — человек впечатлительный, часто пребывающий в унынии и раздумьях, легко ранимый, склонный к постоянному переживанию своих внутренних процессов. Предпочитает избегать шумного общения и работать в одиночестве.

По мере развития научных знаний и все возрастающего интереса к психологии человека появились десятки других классификаций, основанных на совершенно разных критериях, а иногда повторяющих и дополняющих друг друга.

Так, Юнг выделил два основных психотипа личности на основании реакции на внешние раздражители. Экстраверт — это человек, получающий радость в общении с другими, открытый миру и охотно идущий на контакт. Интроверт — отличается сдержанностью и предпочитает уединение социальным контактам.

Немецкий психиатр Эрнст Кречмер и американский психолог Уильям Шелдон предложили теорию о связи типа темперамента с телесными проявлениями и описали три вида телосложения и соответствующие им психологические типы.

Астеник — человек с узкими костями, неразвитой мускулатурой, худой. Он старается не предпринимать активных действий и отдает предпочтение размышлениям. Часто это замкнутые люди, избегающие активного общения.

Атлетик — обладатель развитого скелета и мускулатуры. Целеустремленный, настойчивый, энергичный, склонный к риску. Этот тип людей склонен к импульсивным действиям без долгих раздумий.

Пикник — обладатель лишнего веса, человек добродушный, открытый, склонный к поиску комфорта и получению удовольствия от еды.

Очень распространенной и часто используемой сегодня является классификация по ведущему типу восприятия у человека.

Визуальный психотип. Таким людям важно видеть. Лучше всего они усваивают информацию при чтении, а также всегда оценивают внешне, так как для них большую роль играют образы, краски, наглядность, жесты.

Аудиальный психотип. Такие люди обращают внимание на речь собеседника, тембр голоса, тон. Информация, которую они воспринимают на слух, является для них более понятной и лучше запоминается.

Кинестетический психотип. Люди этого психотипа привыкли чувствовать. Им важны тактильные контакты, они воспринимают информацию через обоняние, осязание и с помощью движений.

Дискрет — человек, у которого восприятие информации происходит через логическое осмысление с помощью цифр, знаков, доводов. Этот психотип развивается по мере взросления человека, так как в основе его лежит хорошо сформированное логическое мышление.

Это лишь немногие из самых известных классификаций, которые дают возможность достаточно условно объединить людей в группы по смежным признакам.

Более интересной и глубокой классификацией, на основе которой работают психоаналитики и психоаналитические психотерапевты, является классификация, предложенная Нэнси Мак-Вильямс в книге «Психоаналитическая диагностика». В ней описаны десять базовых типов личности.

Шизоидный тип личности

Как распознать? Чаще всего этот тип личности встречается у мужчин. Они выглядят погруженными в себя и часто избегают контактов, предпочитая им компьютерные игры. Внешне они похожи на одиночек с «замороженными» чувствами и отрешенными от всего мира чужаками в компании. Однако это ошибочное впечатление исчезает, если узнать их поближе. Это очень тонко и остро чувствующие люди, способные к любви и заботе, но не выносящие шума и давления на них.

Как взаимодействовать? Они живут в своем собственном ритме и испытывают благодарность, если партнеры понимают их и не оказывают чрезмерного давления. О встречах и совместных делах с ними надо договариваться заранее, так как спонтанные действия их скорее пугают, чем привлекают. В любой IT-компании всегда можно встретить много сотрудников с этим типом личности.

Антисоциальный тип личности

Как распознать? Чаще всего это люди, чье детство прошло в тяжелых условиях. Не получив достаточной любви и заботы, они воспринимают мир как угрозу и реагируют агрессией, даже когда на них никто не нападает. Люди с антисоциальным типом личности не способны к эмпатии и не могут понять чувств окружающих, поэтому они редко устанавливают прочные отношения и часто меняют партнеров, не доверяя никому. При знакомстве они производят впечатление ярких, смелых людей и привлекают своими неординарными и подчас рискованными поступками.

Как взаимодействовать? Они щедро раздают обещания, которым никогда не суждено сбыться, вовлекают в провальные проекты для получения своей выгоды и никогда не испытывают угрызения совести, причиняя боль близким людям. Как ни странно, антисоциальные личности, идя по головам, бывают успешны в бизнесе — в этом им помогает их беспринципность. Чего никогда невозможно услышать от людей этого типа, так это слов нежности. Любое проявление чувств они воспринимают как слабость.

Депрессивный тип личности

Как распознать? Это люди, в основе мироощущения которых лежит низкая самооценка и ощущение, что они всегда будут недостаточно хороши. В детстве были отвергнуты родителями: например, оставлены жить с бабушкой. Этот опыт во взрослом возрасте трансформируется в их бессознательное убеждение, что они достойны отвержения. Вся жизнь людей с депрессивным типом личности направлена на то, чтобы заслужить любовь и признание окружающих.

Как взаимодействовать? Это очень добрые, мягкие люди, часто жертвующие собой без всякой выгоды. Они стараются сделать как можно больше добра во всех сферах, которые им доступны. Крайне редко злятся и выражают недовольство окружающими, направляя негативные чувства на самих себя. Люди депрессивного типа склонны к ангедонии и с огромной благодарностью откликаются на любые проявления внимания и любви к ним.

Маниакальный тип личности

Как распознать? Человек с маниакальным типом личности всегда бодр и весел, склонен к идеализации других, часто флиртует и привлекает к себе внимание шумным поведением, которое подчас чрезмерно.

Почти в любой компании найдется человек, который громко говорит, активно жестикулирует, фонтанирует шутками и идеями, тем самым сильно утомляя окружающих. Долго находиться с таким человеком достаточно трудно и утомительно — это является основой его проблем.

Как взаимодействовать? Маниакальные люди не выносят одиночества, тут же впадая в тревогу, но их активность производит впечатление поверхностного общения и нежелания вступать в близкие отношения. Люди с таким типом характера могут быть прекрасными организаторами и кризисными менеджерами. Они успешны в любом деле, которое требует быстрого включения и активных действий.

Нарциссический тип личности

Как распознать? Этот тип личности последнее время часто демонизируется, а слова «нарцисс» и «абьюзер» стали практически синонимами. Но это не совсем так. Чаще всего люди этого типа вырастают в семьях, где любовь надо было заслужить, их постоянно сравнивали с другими детьми, подчеркивая чужие достижения и обесценивая его собственные. Чувство, что он хороший и любимый, возникало, только если хвалили за оценки или другие заслуги. Люди с нарциссическим типом личности пребывают в двух полярных состояниях: грандиозности и ничтожности. Им надо постоянно достигать самых высоких результатов, чтобы чувствовать себя хорошо. Малейшие неудачи воспринимаются как тотальный провал, который сопровождается чувством разрушительного стыда.

Как взаимодействовать? Они не выносят малейшей критики, постоянно озабочены своим внешним видом и социальным статусом, мучаются от перфекционизма, который не дает почувствовать радость от достижений. Этот психотип в равной мере встречается как среди мужчин, так и среди женщин. В начале отношений их ждет яркий и незабываемый период страсти и приключений, который всегда сменяется разочарованием и проблемой выхода из этих отношений, так как партнеров держат воспоминания, и надежда вернуть все хорошее.

Параноидальный тип личности

Как распознать? Про параноидальный тип личности можно было бы сказать, что это люди с «плохим характером». Подозрительность, недоверчивость, отсутствие чувства юмора, критичность — это их характерные черты, которые часто приводят к отсутствию друзей и семейных отношений.

Как взаимодействовать? Часто их поглощает патологическая ревность — они могут постоянно проверять партнера, поскольку боятся предательства и везде его видят. Чувство постоянного напряжения и невозможность расслабиться, необходимость быть в постоянной борьбе сильно осложняют их жизнь. Вместе с тем это люди, обладающие высоким уровнем интеллекта: они могут достигать высоких позиций в сферах, где применимы их черты характера.

Мазохистический тип личности

Как распознать? Часто это люди, которые демонстративно находятся в позиции жертвы, вынуждая окружающих проявлять к ним сочувствие и оказывать поддержку. Есть три основные темы, на которые жалуются эти люди:

Здоровье — парадоксально, что, постоянно жалуясь на здоровье, они редко им занимаются серьезно и ходят к врачам. Даже если и обращаются за помощью специалиста, то все равно не соблюдают рекомендации.

Супружество — часто выбирая партнеров-абьюзеров и алкоголиков, они совсем не стремятся с ними расстаться, а вдохновляются идеей их спасать или перевоспитывать.

Дети — жизнь, принесенная в жертву ради детей, становится центральной идеей, даже если дети не нуждаются в этом и сверхзабота их скорее тяготит.

Как взаимодействовать? Чаще всего к этому типу личности относятся женщины. Прежде чем дать себя втянуть в обсуждение их страданий, надо подумать, не становимся ли мы объектом манипуляции.

Обсессивно-компульсивный тип личности

Как распознать? Обсессивный тип личности склонен к застреванию на обдумываниях идей и намерений, для них проблемным является переход к действию.

Любая покупка, не говоря уже о смене работы или выборе квартиры, вызывает массу проблем и сомнений. Они годами могут планировать поездки, но не делать конкретных шагов, так как не уверены в правильности своего выбора.

В отличие от них, люди компульсивного типа склонны к необдуманным ипульсивным действиям и решениям, о которых они потом сожалеют.

Как взаимодействовать? Родители людей с этим типом личности чрезмерно строги и требуют от детей абсолютного послушания. Как результат — они либо принимают эти установки, постоянно сомневаясь в правильности выбора, либо бунтуют, стараясь все сделать быстро, пока условный «родитель» не остановил их. Люди этого типа добры, берут на себя ответственность, настроены на семейную жизнь и любят обустраивать быт.

Истерический тип личности (театральные личности)

Как распознать? Яркие, демонстративные, нуждающиеся во внимании и требующие к себе любви. Чаще всего именно женщины являются представительницами истерического типа личности.

Они склонны попадать в истории, связанные с любовными драмами, могут годами растягивать их, впадая в зависимость от этих переживаний. Поэтому часто они переходят от одного любовного кризиса к другому.

Как взаимодействовать? Истерический тип личности подразумевает высокую эмоциональность, но вместе с тем умение создавать крепкие, теплые и стабильные отношения. В них партнеру будет комфортно при условии, что он будет щедр на комплименты и проявления любви. В душе женщины истерического типа личности всегда остаются маленькими девочками, остро нуждающимися в заботе партнера. Они всегда готовы играть свой маленький спектакль как для большого зала, так и для одного зрителя.

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