Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 00:39
День пам'яті святого князя Ігоря Чернігівського у храмі святителя Спиридона Триміфунтського
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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