День пам'яті святого князя Ігоря Чернігівського у храмі святителя Спиридона Триміфунтського

Категорія: Новини / Таїнство віри

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