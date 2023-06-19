1:16 - В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, 11-го июня, Церковь праздновала память Всех святых, также особенно чтила святителя Луку (Войно-Ясенецкого) и чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных». Престольный праздник в храме, освященном в честь прославленного богородичного образа «Споручница грешных» возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

2:54 - 10-го июня, в 39-ю годовщину со дня упокоения инокини Макарии (Саввиной), митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил панихиду на братском кладбище Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии монастыря. 3:28 - В Одесской епархии готовы оказать помощь жителям Одессы, пострадавшим от обстрелов, и собирают средства на восстановление Свято-Владимирского храма на территории Национального университета «Одесская политехника», частично разрушенного в результате ракетной атаки 14 июня 2023 года.

5:58 - 15-го июня Церковь празднует память великомученика Иоанна Нового Сочавского, святого XIV века, имеющего особую благодать от Бога помогать занимающимся торговлей. В этот день престольный праздник отметил храм Иоанна Сочавского Одесской епархии Украинской Православной Церкви в городе Белгороде-Днестровском.

6:41 - 14-го июня, в Международный День донора, Одесская епархия Украинской Православной Церкви вновь приняла участие в сдаче крови для онкобольных детей и военнослужащих нашей армии. Забор проводился в Одесской областной детской клинической больнице.

9:48 - В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Прием документов проходит с 15-го июня по 15-е августа с 9-ти до 17-ти часов в рабочие непраздничные дни. Приемная комиссия семинарии находится по адресу: пер. Монастырский, 4. Приемная комиссия регентского, иконописного и золотошвейного отделений находится по адресу: ул. Успенская, 4. Детальную информацию о вступительной кампании смотрите на сайте семинарии: https://seminariya.od.ua/.

10:55 - Евангелист Лука в своём Евангелие очень красочно описывает один новозаветный эпизод - особенно актуальный в наши дни: Иисус Христос "быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Та‌к же, ка‌к было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. (Лк.17, 20-37). Господь пророчески предупреждал Своих учеников о грядущем в 70-ом году по Рождестве Христовом разрушении Иерусалима, а также о Своем славном Втором Пришествии. Нас же, живущих сегодня в военное время, особенно касаются пророчества Спасителя, ибо, казалось бы, когда, если не на войне, люди призваны задуматься о Боге и о спасении своей души... Но можно констатировать сегодня и другой печальный факт: как накануне всемирного потопа при Ное или серного дождя в Содоме и Гоморре люди ели, пили, женились, покупали, продавали, садили, строили, так и сегодня люди продолжают жить своей обычной жизнью, невзирая на то, что вчера ракета разбила соседнее здание и, возможно, завтра она упадет еще ближе. Конечно же, многие справедливо возразят, что людям для продолжения жизнедеятельности необходимо есть, пить и чем-то заниматься для хлеба насущного. Естественно, Господь, сотворивший душу, тело и подающий нам питание прекрасно об этом знает, поэтому Его слова предупреждали внутреннюю неготовность и духовную безответственность людей, живущих, к примеру, перед потопом: ведь дети Ноя также ели, пили и женились, но при этом не игнорировали пророческие откровения своего отца, благодарю чему и спасли свои жизни.