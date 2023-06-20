К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в 7 раз, добыча газа – в 4 раза, нефти – более чем в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более $400 млрд. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023). Что еще предполагает план восстановления украинской энергетики и насколько он реалистичен?

Почти год назад, в начале июля 2022-го, украинское правительство в швейцарском городе Лугано презентовало партнерам план послевоенного восстановления Украины на 10 лет стоимостью $750 млрд.

Тогда правительство получило много уверений о готовности помочь, но никакими финансовыми результатами это не сопровождалось. Среди причин провала – план охватывал слишком много направлений и проектов.

21 июня в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) правительство представит не менее амбициозную программу.

Forbes ознакомился с проектом энергетической части презентации. Конечный вариант презентации может отличаться. Forbes располагает проектом презентации по состоянию на 4 июня.

Главное из энергетической презентации развития украинской энергетики до 2050-го:

Украина – это энергетический хаб Европы;

Генерация электроэнергии вырастет в 7 раз, до 791 ТВт*ч;

Мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз, до 230 ГВт (В 2021-м мощность всей генерации в Украине – около 50 ГВт);

Мощность атомных электростанций вырастет вдвое, до 30 ГВт;

Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и будет самостоятельно производить ядерное топливо;

Угольные теплоэлектростанции планируется вывести из эксплуатации до 2035-го и заменить их ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане;

Будет построено 38,2 ГВт систем накопления энергии;

Добыча газа вырастет в 4 раза, до 80 млрд кубометров в год. Экспорт газа в год составит 66 млрд кубометров;

Добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 млн т. Нефтепереработка составит 11 млн т;

Будет построено 69 ГВт электролизеров для производства водорода;

Пропускная способность для экспорта электроэнергии в ЕС будет увеличена в 5 раз до 10 ГВт;

Доля электромобилей в Украине составит 60%, или 13,4 млн авто;

План предусматривает привлечение более $400 млрд инвестиций;

План построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах.

Насколько реалистичны планы

«Эти цифры не имеют никакой связи с реальностью»,

– говорит Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Планы существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию Украины, добавляет он. Энергостратегия предусматривает строительство к 2050 году 20,5 ГВт атомной генерации, 29,1 ГВт ветроэнергетики и 12,8 ГВт солнечной генерации.

«Партнеры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, но мы привезем это», – возмущается топ-менеджер одной из энергетических компаний.

Главную роль в подготовке презентации, которая будет представлена в Лондоне, играет Ростислав Шурма, заместитель руководителя Офиса президента, рассказали Forbes собеседники в правительстве, Минэнерго, государственных и частных энергетических компаниях, в разной степени приобщенных к подготовке презентации. Forbes обратился с запросом в Шурме, но он отказался от комментариев.

Подготовка презентации проходила практически в закрытом режиме, говорит собеседник Forbes в правительстве.

«Это неправильно. Материалы к такому форуму должны дискутироваться в экспертной среде», – добавляет он.

«Мы хотим донести участникам конференции в Лондоне, что Украина может стать мощным энергетическим хабом Европы», – объясняет логику руководства страны Ярослав Демченков, заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции. При восстановлении нужно делать ставку на локализацию производства оборудования, зеленую энергетику, системы накопления и балансирующие мощности, добавляет он.



