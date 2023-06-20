Почти год назад, в начале июля 2022-го, украинское правительство в швейцарском городе Лугано презентовало партнерам план послевоенного восстановления Украины на 10 лет стоимостью $750 млрд.
Тогда правительство получило много уверений о готовности помочь, но никакими финансовыми результатами это не сопровождалось. Среди причин провала – план охватывал слишком много направлений и проектов.
21 июня в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) правительство представит не менее амбициозную программу.
Forbes ознакомился с проектом энергетической части презентации. Конечный вариант презентации может отличаться. Forbes располагает проектом презентации по состоянию на 4 июня.
Главное из энергетической презентации развития украинской энергетики до 2050-го:
- Украина – это энергетический хаб Европы;
- Генерация электроэнергии вырастет в 7 раз, до 791 ТВт*ч;
- Мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз, до 230 ГВт (В 2021-м мощность всей генерации в Украине – около 50 ГВт);
- Мощность атомных электростанций вырастет вдвое, до 30 ГВт;
- Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и будет самостоятельно производить ядерное топливо;
- Угольные теплоэлектростанции планируется вывести из эксплуатации до 2035-го и заменить их ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане;
- Будет построено 38,2 ГВт систем накопления энергии;
- Добыча газа вырастет в 4 раза, до 80 млрд кубометров в год. Экспорт газа в год составит 66 млрд кубометров;
- Добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 млн т. Нефтепереработка составит 11 млн т;
- Будет построено 69 ГВт электролизеров для производства водорода;
- Пропускная способность для экспорта электроэнергии в ЕС будет увеличена в 5 раз до 10 ГВт;
- Доля электромобилей в Украине составит 60%, или 13,4 млн авто;
- План предусматривает привлечение более $400 млрд инвестиций;
- План построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах.
Насколько реалистичны планы
– говорит Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Планы существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию Украины, добавляет он. Энергостратегия предусматривает строительство к 2050 году 20,5 ГВт атомной генерации, 29,1 ГВт ветроэнергетики и 12,8 ГВт солнечной генерации.
Главную роль в подготовке презентации, которая будет представлена в Лондоне, играет Ростислав Шурма, заместитель руководителя Офиса президента, рассказали Forbes собеседники в правительстве, Минэнерго, государственных и частных энергетических компаниях, в разной степени приобщенных к подготовке презентации. Forbes обратился с запросом в Шурме, но он отказался от комментариев.
Подготовка презентации проходила практически в закрытом режиме, говорит собеседник Forbes в правительстве.