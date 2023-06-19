Госсекретарь Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив о важности хороших отношений между двумя державами для всего мира.

Как передает "Голос Америки", эта встреча, длившаяся около получаса, стала заключительной в программе двухдневного пребывания Блинкена в КНР, куда глава Госдепартамента отправился, чтобы предотвратить возможный конфликт между двумя супердержавами.

В предыдущий раз китайский лидер встречался с главой дипломатического ведомства США – на тот момент им был Джон Салливан – в 2018 году.

Сегодняшняя встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о приверженности Соединенных Штатов к ответственному подходу к отношениям с Китаем.

«Президент Байден попросил меня поехать в Пекин, потому что он считает, что Соединенные Штаты и Китай несут обязательства и ответственность за управление нашими отношениями, - заявил Блинкен перед встречей с Си Цзиньпином. - Это в интересах Соединенных Штатов, в интересах Китая и в интересах всего мира».

«За последние несколько дней у меня состоялись откровенные и конструктивные беседы с государственным советником Цинь Ганом и директором Ван И. Мы обсудили широкий круг как двусторонних, так и глобальных вопросов. Я ценю возможность обсудить с вами дальнейшие действия», — отметил глава американской дипломатии.

«Две стороны провели откровенные и подробные обсуждения», — сказал Си в начале встречи в выступлении, которое было показано по китайскому государственному телевидению.

«Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин госсекретарь, вы внесете более позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США», — добавил Си, обращаясь к Блинкену.

Си сказал, что Соединенные Штаты и Китай «добились прогресса» по ряду вопросов. Как сообщили китайские государственные СМИ и источники в Белом доме, лидер КНР встретился с Блинкеном в столичном Доме народных собраний в 16:30 по местному времени.

«Китайская сторона четко изложила нашу позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым президентом Байденом и мной на Бали, — сказал Си Цзиньпин, обращаясь к главному американскому дипломату.

«Обе стороны также добились прогресса и достигли соглашения по некоторым конкретным вопросам», — добавил Си Цзиньпин, не вдаваясь в подробности.



