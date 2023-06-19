Госсекретарь Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив о важности хороших отношений между двумя державами для всего мира.
Как передает "Голос Америки", эта встреча, длившаяся около получаса, стала заключительной в программе двухдневного пребывания Блинкена в КНР, куда глава Госдепартамента отправился, чтобы предотвратить возможный конфликт между двумя супердержавами.
В предыдущий раз китайский лидер встречался с главой дипломатического ведомства США – на тот момент им был Джон Салливан – в 2018 году.
Сегодняшняя встреча может способствовать проведению саммита лидеров США и КНР позже в этом году.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о приверженности Соединенных Штатов к ответственному подходу к отношениям с Китаем.
«Две стороны провели откровенные и подробные обсуждения», — сказал Си в начале встречи в выступлении, которое было показано по китайскому государственному телевидению.
Си сказал, что Соединенные Штаты и Китай «добились прогресса» по ряду вопросов. Как сообщили китайские государственные СМИ и источники в Белом доме, лидер КНР встретился с Блинкеном в столичном Доме народных собраний в 16:30 по местному времени.