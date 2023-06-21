Благодаря буму вокруг искусственного интеллекта состояние самых богатых людей мира выросло более чем на 150 миллиардов долларов.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает Business Insider.

Издание объясняет, что всплеск интереса к интеллектуальному языковому инструменту ChatGPT быстро распространился на рынки, и известные инвесторы спешили скупить акции компаний, которые, по их мнению, могли бы способствовать росту ИИ.

В частности, крупные технологические гиганты, такие как Meta Platforms и Nvidia, уже добились трехзначных приростов благодаря буму искусственного интеллекта. Так же возросла капитализация Microsoft, материнской компании Google Alphabet и Oracle.

"Это помогло основателям компаний, которые в начале 2023 года уже были одними из самых богатых людей мира, стать еще богаче", - добавляет издание.

Акции Meta с начала года выросли на 134% благодаря росту искусственного интеллекта и так называемому "году эффективности" сокращения расходов Цукербергом, и это увеличило состояние основателя Facebook более чем на 57 миллиардов долларов.

Между тем основатель Oracle Ларри Эллисон в начале этой недели впервые обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых, его состояние выросло на 47 миллиардов долларов в 2023 году благодаря росту акций технологических компаний на 55%.

Сам Гейтс в этом году стал богаче на 24 миллиарда долларов благодаря своим акциям Microsoft.

Согласно индексу Bloomberg, основатель Nvidia Дженсен Хуанг также увеличил личное состояние на 24 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Insider, в 2023 году состояние членов их списка богачей возросло более чем на 150 миллиардов долларов.