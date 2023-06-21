В Северной Атлантике продолжается масштабный поиск пропавшего 19 июня батискафа "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту. Судно направлялось к месту крушения "Титаника".

Об этом пишет Sky News.

Спустя 1 час и 45 минут батискаф "Титан" пропал с радаров. Спустя почти сутки, днем 20 июня, был подан сигнал бедствия. На связь вышел член экипажа, рассказал, что все хорошо и ждут помощи. Никаких подробностей, что с ними произошло, нет. Воздуха остается все меньше, береговая охрана США и спасатели не могут их найти.

Срочная новость В зоне поиска батискафа "Титан" зафиксирован стук под водой с интервалом в 30 минут

Батискаф

Подводный аппарат, который погрузился к "Титанику", весит 10 432 кг и, как указано на веб-сайте производителя, может опускаться на глубину до 4000 метров и способен обеспечивать жизнедеятельность 5 членов экипажа в течение 96 часов. Субмарина, которую сейчас пытаются найти, называлась "Полар принс". Она использовалась в нескольких экспедициях.

На сайте компании, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, говорится, что после успешных экспедиций к "Титанику" в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать такие восьмидневные туры ежегодно.

250 000 долларов за билет на тот свет

На борту пятеро человек. Все очень богатые туристы, заплатившие за тур по 250 000 долларов каждый. Среди них британский миллиардер, глава компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. Это не первое его экстремальное путешествие. В 2022-м он был космическим туристом на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Еще раньше участвовал в исследовании Марианской впадины. За путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюса Хардинг попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вместе с ним исследовать "Титаник" отправился один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын. Его капитал оценивается минимум в 8 млрд долларов. Пока об их судьбе ничего неизвестно.

Что могло произойти

Согласно одной из версий, подлодка могла застрять среди обломков лайнера на глубине 3,8 км. Есть информация, что на батискаф почему-то не установили спасательный буй и есть вопросы к системам управления.

На "Титане" произошла авария (сбой питания), судно сбросило балласт и поднялось на поверхность. Подводный аппарат в таком случае болтается на поверхности, ожидая, когда его найдут.

Корпус субмарины получил повреждения и начал наполняться водой.

Если подводный аппарат еще цел, но лежит на глубине более 200 м, есть очень мало судов, способных спуститься на такую глубину, и точно это не смогут сделать водолазы.

Почему спасение почти невозможно

Бывший директор австралийского проекта по спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн сказал, что задача людей на борту батискафа – сохранять спокойствие и не тратить слишком много кислорода. Если они начнут паниковать или слишком много двигаться, то запасы кислорода быстро кончаются.

Корреспондент CBS Дэвид Пог, который в 2022 году участвовал в такой же экспедиции, говорит, что без посторонней помощи люди не смогут выбраться. Пассажиров внутри основной капсулы закрывают с помощью нескольких болтов, которые крепит и удаляет внешняя команда. Если субмарина оказалась в ловушке или получила пробоину, подняться на поверхность пассажиры не смогут. Нет резервной копии, нет спасательной капсулы.

Вторая проблема – сам поиск "Титана". Обнаружить его на поверхности сравнительно легко, а под водой – значительно сложнее.

Спасатели ищут "Титан" как на поверхности – если ему удалось всплыть, но он потерял связь с материнским кораблем – так и под водой с помощью гидролокаторов. Усложняет спасение тот факт, что под водой не работает ни GPS, ни радио, а это значит, что нет возможности связаться с судном.

Обломки "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине около четырех километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Они были обнаружены лишь в 1985 году. На борту лайнера, совершавшего первый рейс из Саутгемптона (Нью-Йорк), находились более 2200 человек, свыше 1500 из них погибли.



