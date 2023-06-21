Президент Владимир Зеленский пока не намерен подписывать законопроект о запрете ввоза российской литературы, поскольку в текущей редакции он противоречит другим законам. В частности, он нарушает права национальных меньшинств, передает УНИАН.

В мае текущего года на портале Офиса президента появилась петиция с призывом к главе государства подписать законопроект, который запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси. Документ был утвержден Верховной Радой еще в июне прошлого года.

"Издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт продолжает свободно продаваться в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания", – отмечают авторы петиции.

После того, как петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, появился ответ президента на нее. По словам Зеленского, существует ряд "оговорок", которые пока не позволяют подписать закон.

В частности, Министерство юстиции предложило наложить вето на законопроект, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению литературы на русском языке нарушат ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины.

Министерство иностранных дел Украины, хотя и поддерживает идею запрета на распространение российской литературной пропаганды, тоже призывает ветировать документ. В существующей редакции законопроект не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По словам Зеленского, ранее Украина направила европейским партнерам запрос с просьбой дать свою оценку влияния этого закона на перспективы членства в Европейском Союзе.

Законопроект о запрете ввоза российской литературы

19 июня 2022 года Верховная Рада голосами 306 народных депутатов (конституционное большинство) одобрила проект "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, которая касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459).

Основной смысл законопроекта заключается в запрете на импорт издательской продукции из Российской Федерации и Беларуси, а также ее ввоз с временно оккупированных территорий Украины. Также законопроект в целом усиливает законодательные ограничения на ввоз и распространение издательской продукции антиукраинского содержания.

В частности, запрещается выпуск, ввоз и распространение в Украине книжных изданий за авторством граждан РФ.

При этом полного запрета на ввоз издательской продукции на русском языке законопроект не предусматривает. То, что не подпадает под указанные ограничения, допускается к распространению при наличии разрешения от государства.