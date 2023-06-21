Сегодня причин для поездки за границу вместе с домашним животным стало больше: из-за нападения страны-агрессора миллионы украинцев вынуждены были мигрировать на Запад, прихватив с собой своих пушистых друзей, а некоторые только собираются это сделать. Путешествие за границу с домашним любимцем – это опыт, который обязательно запомнится на всю жизнь. Но чтобы эти воспоминания были не обременительными, а наоборот – приятными, к поездке следует тщательно подготовиться, поскольку она имеет множество особенностей, как юридических, так и чисто практических, передает УНН.

К сожалению, подготовка к такому путешествию – дело не из легких, она может занять немало времени, а иногда и изрядно потрепать нервы. Правда, это произойдет только в том случае, если заранее не ознакомиться со всеми надлежащими нюансами. Благодаря организации United For Ukraine, предоставляющей неотложную помощь и необходимую информацию украинцам, которые собираются отправиться за границу или уже находятся там, можем вспомнить главные особенности зарубежных путешествий с домашними животными.

Первое, на что следует обратить внимание – это обеспечение животного соответствующим документом. К сожалению, ЕС отменил упрощенный режим ввоза животных, действовавший после начала полномасштабного российского вторжения, поэтому понадобится ветеринарный паспорт международного образца. Его можно оформить в государственных ветеринарных клиниках за символическую плату в 51 гривну, и он будет действовать всю жизнь животного.

Следующий шаг - идентификация микрочипом, который вживляется под кожу животного, не нанося ему никакого вреда. Это небольшая микросхема, где содержатся основные сведения о животном, такие как порода, цвет, контактные данные хозяина, а также информация о прививках. Такой чип работает по технологии, схожей с той, что применяется в бесконтактных платежных картах, его можно считать с помощью специального сканера.

Теперь, когда ваш домашний любимец уже чипирован, следует переходить к следующей процедуре – прививке, которая тоже является обязательным требованием для выезда за границу. Прежде всего речь идет о прививке от бешенства, которую следует сделать минимум за 21 день до путешествия. Делается она исключительно в сертифицированных ветеринарных клиниках, а все данные заносятся в ветеринарный паспорт и обязательно удостоверяются подписью врача и печатью ветеринарного учреждения.

Также понадобится тест на титры антител к бешенству, который покажет, защищено ли животное от болезни после вакцинации. Если показатели будут ниже нормы, то следует пройти повторную прививку. Делать анализ разрешено не позднее, чем за три месяца до вывоза животного за границу.

Когда все необходимые документы собраны, можно начинать готовиться к самой поездке. Если вы собираетесь путешествовать поездом, автобусом, или запланируете в Европе пересаживаться на самолет, стоит задуматься о приобретении специального контейнера, соответствующего стандартам Международной Ассоциации Авиаперевозчиков - IATA.

Чтобы обеспечить комфорт вашего питомца во время путешествия, предпримите следующие шаги:

Заранее ознакомьте вашего питомца с дорожной клеткой или контейнером, чтобы он не волновался в дороге. Убедитесь, что клетка хорошо проветривается, надежно закреплена и достаточно просторна, чтобы ваш питомец мог удобно стоять, поворачиваться и лежать.

Прикрепите к ошейнику вашего животного прочный и разборчивый идентификационный жетон, содержащий вашу контактную информацию и все необходимые медицинские данные.

Упакуйте самые необходимые вещи, такие как еда, вода, лекарства, ошейник с поводком, а также любимые игрушки животного, чтобы минимизировать беспокойство во время переезда.

Перед поездкой не лишним было бы посетить ветеринара, который даст дополнительные советы по перевозке животного, а также проконсультирует по применению успокоительных препаратов, если это необходимо.

Во время путешествия обеспечьте животному доступ к свежей воде и не кормите его за несколько часов до поездки, чтобы предотвратить тошноту. Однако не забывайте давать животному небольшое количество воды через регулярные промежутки времени, чтобы поддерживать его гидратацию. Если вы путешествуете на автомобиле, планируйте частые перерывы для отдыха, чтобы ваш любимец мог размяться, сделать свои дела и подышать свежим воздухом. Убедитесь, что он всегда находится на поводке или в клетке, когда находится вне автомобиля.

При прохождении проверки на границе со страной Евросоюза вам нужно будет предъявить паспорт животного, ветеринарную справку о прививках и другие необходимые документы представителям органов пограничного контроля. Заметьте, что они имеют право провести проверку действительности документов.

По прибытии в Европу помогите вашему питомцу адаптироваться к новой среде обитания. Заранее выберите жилье, дружественное к животным, и сообщите хозяевам о прибытии вашего любимца. Поищите ближайшие парки или специально отведенные для этого места, где ваш любимец может вволю побегать и, что тоже очень важно, - опорожниться. Дайте вашему животному время на адаптацию к новому окружению. Знакомьте его с новой средой постепенно, начиная с небольшого пространства и постепенно расширяя зоны доступа.

Не лишним будет застраховать свое животное, так как обращение к ветеринару в европейских странах порой стоит просто огромных средств. Чтобы застраховать животное в ЕС, вы можете выполнить следующие шаги: изучите страховых операторов: Вы можете воспользоваться местными группами в соцсетях или попросить рекомендаций у друзей, родственников или местных ветеринаров.

Сравните цены: просмотрите полисы, которые предлагают различные страховые компании. Учитывайте такие факторы, как варианты покрытия, страховые исключения, франшизы, ставки возмещения и любые дополнительные преимущества, например – скидки, которые вам могут предложить.

Выберите покрытие, которое лучше всего соответствует вашим потребностям. Самые распространенные варианты включают покрытие только от несчастного случая, возмещение в случае болезни, и покрытие планового лечения. Оцените медицинские потребности и риски, связанные с вашим животным, чтобы определить самый удобный вариант.

Внимательно прочитайте страховые документы и убедитесь, что вы понимаете ограничения, исключения и любые предварительные условия. Некоторые полисы могут иметь возрастные ограничения или исключения в отношении конкретных пород животных.

Заполните необходимые формы и предоставьте запрашиваемую информацию. Это может включать информацию о породе, возрасте, историю имеющейся болезни или любые предыдущие заболевания вашего животного. Будьте честными и точными, чтобы избежать отклонения заявления в будущем.

Оплачивайте страховые взносы, как указано страховой компанией. Страховые взносы, как правило, уплачиваются ежемесячно или ежегодно, в зависимости от условий полиса.

Поддерживайте ветеринарные записи вашего животного в актуальном состоянии. Регулярные осмотры, прививки и профилактические процедуры помогут поддерживать здоровье вашего животного и могут быть обязательными условиями для страховых компаний.

Если ваше животное нуждается в медицинском лечении или с ним произошел несчастный случай, который покрывается страховым полисом, следуйте процедуре подачи заявления на получение страхового возмещения, установленной страховой компанией. Обычно это предусматривает подачу формы заявления вместе с соответствующими документами, такими как ветеринарные счета.

Поддерживайте связь со своей страховой компанией для получения любых обновлений, изменений в условиях полиса или запросов относительно покрытия страховых случаев. Важно знать о любых изменениях в полисе или процедурах, которые могут повлиять на условия контракта со страховой компанией.

Помните, что процедуры и требования могут отличаться у разных страховщиков компаний, поэтому очень важно внимательно прочитать и понять условия полиса, который вы выбираете.

Ознакомьтесь с местными законами, касающимися содержания домашних животных. Уважайте эти правила, чтобы сохранить положительный опыт как для себя и вашего любимца, так и для местного сообщества. Заметьте, что в разных странах они могут несколько расходиться.

Например, в Польше действуют общие условия Евросоюза по ввозу животных, поэтому будут требовать весь набор документов, о которых было упомянуто ранее. К тому же понадобится письменная декларация, подтверждающая, что ввоз животного осуществляется не в коммерческих целях.

А вот в Румынию вы можете въехать со своим животным, даже если оно не вакцинировано против бешенства или не чипировано. После въезда в Румынию владельцы домашних животных должны заполнить форму о местонахождении животных, а затем выполнить все формальности и процедуры. В Facebook существует группа, где люди предлагают разные решения украинским владельцам домашних животных, приезжающих в Румынию (например, передержка или жилье). Правда, перед тем, как уезжать из Румынии в другую страну ЕС, важно убедиться, что животное отвечает всем критериям въезда.

В Германии для получения разрешения на въезд с домашним животным не нужно подавать предварительную заявку. Вы можете взять с собой своего любимца без каких-либо ограничений. Сразу по прибытии обратитесь в местную ветеринарную службу для проверки. При необходимости ветеринар выполнит все необходимые действия, включая оформление ветеринарного паспорта и микрочипирование. Что касается собак, то они со временем должны быть зарегистрированы в Германии. Это делается бесплатно в местном муниципалитете. Правда, как владелец собачки, вы должны платить так называемый «налог на собак». Его сумма варьируется в разных городах: обычно она составляет от 30 до 190 евро в год.

Несколько отличаются правила и в Испании. По прибытии в страну местные органы позаботятся о том, чтобы ваше животное было вакцинировано против бешенства и прошло дегельминтизацию. Если животное было вакцинировано в стране ЕС – его проверят на антитела. Если в Украине или вообще не вакцинировано – получит прививку. Пока Вы ожидаете результатов первого теста антител, животное будет находиться на домашней изоляции с владельцем. В случае собак карантин может проводиться в уполномоченном государственном или частном центре.

То же можно сказать практически о каждой стране Евросоюза, везде есть свои особенности относительно въезда и пребывания с домашними животными. Итак, мы убедились, что путешествия с животными из Украины в Европу требуют тщательного планирования и учета законодательных требований и практических советов. Поэтому стоит воспользоваться абсолютно бесплатной информационной поддержкой организации United For Ukraine, посетив их сайт, где собрано множество полезной информации для украинцев. Понимая законодательство, изучая варианты транспортировки, готовясь к путешествию, предоставляя приоритет здоровью и безопасности, а также помогая вашему любимцу адаптироваться, вы можете обеспечить беспрепятственное и приятное путешествие как для вас, так и для вашего любимого компаньона. Помните, что благополучие вашего питомца всегда должно быть главным приоритетом, поэтому планируйте свои действия заранее и принимайте взвешенные решения. Счастливого путешествия!