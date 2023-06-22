Начнем с фактов из открытой прессы:

Министерство иностранных дел Китая резко осудило высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», передает Financial Times.

Джо Байден на мероприятии по сбору средств вспомнил инцидент с китайским шпионским аэростатом и сказал, что этот случай опозорил Си Цзиньпина, так как он не знал о происшествии, а диктаторы такое не любят.

МИД КНР назвал слова Байдена «безответственными» и «абсурдными», а также «искажением фактов, нарушением дипломатических протоколов и оскорблением достоинства Китая», а также «открытой политической провокацией».

Слова Байдена прозвучали сразу после того, как он поблагодарил госсекретаря Блинкена за успешную поездку в Китай и проделанную работу по снижению напряженности в двусторонних отношениях.

Проще всего произшедшее списать на когнитивную немощь американского президента вызванную естественными геронтологическими изменениями в организме, однако это не так и вы сами убедитесь в этом, ознакомившись с текстом Майкла Макфола на эту тему.

Макфол: «Улучшение отношений» с Китаем (или любой другой страной) никогда не должно быть целью дипломатии.

“Улучшение отношений”, “оттепель” или “разрядка” никогда не должны быть целью дипломатии по отношению к противникам – или даже союзникам.

Скорее, “улучшение отношений” следует понимать, как средство – одно из многих – для достижения конкретных результатов, которые способствуют безопасности и экономическим интересам американского народа.

Во-первых, целью Блинкена в этой поездке не должно быть “улучшение отношений” или “оттепель” с Китайской Народной Республикой. Вместо этого он должен стремиться продвигать очень конкретные национальные интересы США.

Во-вторых, Блинкену следует избегать увязок. Прежде всего, он не должен думать, что воздержание от разговоров о нарушениях прав человека приведет к прогрессу в других вопросах.

В-третьих, Блинкен должен использовать этот визит, чтобы лучше понять намерения и интересы китайского правительства. Чем больше контактов, тем лучше.

Дипломатия – это средство продвижения интересов США, включая иногда, в самой минимальной степени, просто сбор разведданных.

Учитывая, насколько напряженными стали американо-китайские отношения, просто лучшее знание намерений и целей китайского правительства может стать наиболее реалистичной целью дипломатии Блинкена.

Наша справка: Майкл Макфол - американский учёный-политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета, посол США в Российской Федерации (2012—2014). Макфол занимал должность специального помощника президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности с 2009 по 2011 годы, где стал известен как архитектор так называемой «политики перезагрузки» отношений с Россией.