Россия неофициально реанимировала на Кубе советский разведцентр “Лурдес”, который президент РФ Владимир Путин закрыл в 2001 году, пишет The Insider со ссылкой на информированные источники. По данным издания, под видом дипломатов Россия перебрасывает на Кубу “слухачей” из ГРУ и выпускников вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой.

Центр был построен в 1967 году и находился в подчинении ГРУ, а также ПГУ — подразделения КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку. РЭЦ мог перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. Численность военного персонала центра вместе с вольнонаемными достигала около трех тысяч человек.

Сколько сейчас Россия платит за эксплуатацию возобновившего работу РЭЦ, строго засекречено, пишет The Insider. Однако в Гавану в рамках “гуманитарной помощи” идут нескончаемые поставки пшеницы, продовольствия, запчастей для устаревших самолетов, легкового и грузового автопарка. Среди прочего за счет российских средств был отреставрирован купол здания кубинского парламента — у самой Кубы денег на него не нашлось.