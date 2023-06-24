Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины за май выросла на 1,4 миллиарда гривень и на 1 июня составила 1,07 триллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических вкладов в национальной валюте составили 670 млрд грн. Вклады в иностранных валютах — 398,7 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня 2023 составила 3,1%.

Сумма вкладов физических лиц-предпринимателей составила 122,7 млрд грн — 11,5% от общей суммы вкладов.





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