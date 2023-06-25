00:00 начало
00:40 Третья область выпустила единую повестку
2:50 В военкоматах - ВСЕ ЗДОРОВЫЕ!
4:40 Дикая мобилизация. Коррупция в военкоматах
6:14 Про военкомов расследования делать боятся
8:05 Обкатка ВСЕОБЩЕЙ мобилизации в Украине
10:03 Непригодных отправляют в части
12:20 Дырявые реестры военнообязанных
13:50 Почему аналогов "Дия" нет на самом деле?
16:05 Вручение повесток где угодно. Преступления военкомов ПРИКРЫВАЮТ
20:10 Как разговаривать с военкомами?
21:15 Что делать, если не выпускают из военкомата?
22:45 Сообщить родственникам, чтобы шли в суд. 206 статья
26:05 До какого момента человек считается гражданским?
28:10 Полиция заодно с военкомами
30:15 Все нужно делать по закону. Руками трогать нельзя
32:20 Показательная попытка запрета на выезд женщин
33:30 Унижение украинских мужчин. Студенты
34:35 Рыба гниет с головы!
37:00 Подход к рекрутингу. Война за деньги
38:50 Упреки от власти. Киев расслабился
44:25 Выплаты семьям погибших солдат