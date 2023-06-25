00:00 начало

00:40 Третья область выпустила единую повестку

2:50 В военкоматах - ВСЕ ЗДОРОВЫЕ!

4:40 Дикая мобилизация. Коррупция в военкоматах

6:14 Про военкомов расследования делать боятся

8:05 Обкатка ВСЕОБЩЕЙ мобилизации в Украине

10:03 Непригодных отправляют в части

12:20 Дырявые реестры военнообязанных

13:50 Почему аналогов "Дия" нет на самом деле?

16:05 Вручение повесток где угодно. Преступления военкомов ПРИКРЫВАЮТ

20:10 Как разговаривать с военкомами?

21:15 Что делать, если не выпускают из военкомата?

22:45 Сообщить родственникам, чтобы шли в суд. 206 статья

26:05 До какого момента человек считается гражданским?

28:10 Полиция заодно с военкомами

30:15 Все нужно делать по закону. Руками трогать нельзя

32:20 Показательная попытка запрета на выезд женщин

33:30 Унижение украинских мужчин. Студенты

34:35 Рыба гниет с головы!

37:00 Подход к рекрутингу. Война за деньги

38:50 Упреки от власти. Киев расслабился

44:25 Выплаты семьям погибших солдат