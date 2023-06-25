Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование в 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года.
Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование в 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года.
Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.
Совет директоров Всемирного банка запланировал на 23 июня рассмотрение пятого дополнительного финансирования для проекта PEACE в размере $500 млн.
Помимо того в этом месяце в повестке дня Группы Всемирного банка еще два новых проекта для Украины: ADVANCE Ukraine TF (ADVAncing Needed Credit Enhancement for Ukraine) от IDA и Development Policy Financing (DPF).