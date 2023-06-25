Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование в 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года.

Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование в 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года.

«Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)», — сказано в заявлении Министерства финансов.

Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Совет директоров Всемирного банка запланировал на 23 июня рассмотрение пятого дополнительного финансирования для проекта PEACE в размере $500 млн.

Помимо того в этом месяце в повестке дня Группы Всемирного банка еще два новых проекта для Украины: ADVANCE Ukraine TF (ADVAncing Needed Credit Enhancement for Ukraine) от IDA и Development Policy Financing (DPF).

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