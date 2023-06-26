Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило доклад об употреблении наркотиков в мире, из которого следует, что количество людей, употребляющих наркотические вещества, в первую очередь, синтетические, выше, чем считалось ранее, пишет Би-Би-Си.

Всего в 2021 году инъекционные наркотики употребляли 13,2 миллиона человек, что на 18% больше, чем предполагалось ранее, говорится в докладе.

Синтетические вещества, такие как фентанил и метамфетамин, теперь доминируют на нелегальных рынках наркотиков.

Во всем мире за десять лет число потребителей наркотиков увеличилось на 23%, в 2021 году оно выросло до 296 миллионов человек. Количество расстройств, связанных с наркотиками, выросло на 45% и достигло почти 40 миллионов человек.

Люди с психическими расстройствами, представители низших социально-экономических слоев и молодежь наиболее уязвимы.

В Восточной Европе и Северной Америке инъекционные наркотики распространены шире, чем в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В Северной Америке рынок опиоидов изменил наркотик фентанил (опиоидный анальгетик, применяющийся в основном как обезболивающее в анестезиологии, полевой медицине и медицине катастроф), что привело к росту смертности, отмечается в докладе.

В 2021 году большинство из примерно 90 тысяч смертей от передозировки в Северной Америке были связаны фентанилом.

На основе данных, полученных из 18 стран, исследователи пришли к выводу, что мужчины в пять раз чаще, чем женщины, употребляют инъекционные наркотики и приобщают к ним своих партнерш.

Лечение, по данным ООН, малодоступно – на него может рассчитывать лишь каждый пятый.

Гада Вали, глава Управление ООН по наркотикам и преступности, заявила, что во многих случаях лечение не помогает тем, кто в нем нуждается.

«Нам необходимо усилить меры по борьбе с бандами наркоторговцев, которые используют конфликты и глобальные кризисы для расширения незаконного выращивания и производства наркотиков, особенно синтетических, подпитывая незаконные рынки и причиняя больший вред людям и сообществам», - сказала она. В докладе говорится, что рост посадок наркотических растений и связанных с этим преступлений наблюдается в Южной Америке. Бассейн Амазонки особенно сильно пострадал от процветающей кокаиновой индустрии, а незаконный оборот «ускоряет преступность и разрушение окружающей среды», в том числе за счет незаконной вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, захвата земель и торговли дикими животными.

Более того, есть признаки того, что война в Украине «может спровоцировать расширение производства и оборота синтетических наркотиков, учитывая существующие ноу-хау и крупные рынки, развивающиеся в регионе», говорится в докладе.

Ожидаемое «резкое сокращение» посадок опиумного мака в Афганистане после введения национального запрета на его выращивание может спровоцировать переход к производству синтетических наркотиков, считают авторы доклада.