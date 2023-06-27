Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные.
Как сообщает "Европейская правда", заявление президента США в Белом доме цитирует телеканал CNN.
Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему "каждый час", а также подготовиться к различным сценариям развития событий.
Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий.
Байден сказал, что еще слишком рано "делать окончательные выводы" о последствиях мятежа в России.
"Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет", – сказал Байден.
Он подчеркнул, что для США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.
Поздним вечером субботы канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также обсудили мятеж в России.
Четверо глав государств и правительств сравнили свою информацию о событиях в РФ и обменялись оценками того, как они видят ситуацию и какого дальнейшего развития событий ожидают.