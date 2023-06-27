По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупанты разместили начиненную взрывчаткой технику возле четырех энергоблоков Запорожской АЭС. Это означает, что войска рф могут спровоцировать очередную катастрофу и вызвать выброс радиации в воздух. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности обнародовали советы, как действовать в связи с терактом на станции, передает УНН.

"россия терпит поражения на поле боя, а потому её руководство в привычной для себя манере прибегает к шантажу. На этот раз – ядерному. Применение ядерного оружия по Украине считается вероятным, хотя главная цель угроз - напугать украинцев и мир и заставить нас идти на уступки, а наших партнеров – ослабить поддержку Украины. Впрочем, это запугивание не будет иметь ожидаемых россией последствий", - говорится в сообщении.

Ядерные заряды могут быть размещены на различных типах ракет, торпед, бомб и артиллерийских снарядов, которыми россия обстреливает Украину. Поэтому, понять, что это было ядерное оружие, можно только после непосредственного взрыва и получения данных о радиоактивном загрязнении территории. Радиологическое рассеивающее устройство, или "грязная бомба", фактически является взрывчаткой с радиоактивным материалом. Во время детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.

В случае применения ядерного оружия, использования "грязной бомбы" или взрыва на АЭС специалисты выделяют главное правило: услышав сирену, идти в укрытие. Далее следует включить радио, телевидение или воспользоваться интернетом для получения извещения о соответствующей угрозе и о дальнейших действиях. Правила спасения в случае применения "грязной бомбы" такие же, как и при радиационной аварии на АЭС.

Если ядерный взрыв застал на улице, ни в коем случае не стоит смотреть в ту сторону, где заметили вспышку в небе, или ее отражение от поверхностей. Нужно лечь на землю и попытаться закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм. По возможности, прикрыть уши наушниками, а нос и рот - маской, тканью одежды или платком, и дышать через них. Если ядерный взрыв произошел в дороге, необходимо выйти из авто, закрыть все окна, двери, люки и любые отверстия, перекрыть поток воздуха извне.

После того как прошла взрывная волна, нужно сразу бежать в укрытие, находящееся в минутной доступности, учитывая при этом направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва – передвигайтесь слева или справа от направления ветра. В противном случае – двигайтесь против ветра.

Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды, это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения. Далее необходимо:

положить одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер;

убедиться, что в помещение не попадает воздух извне;

дистанцироваться от других людей в укрытии, иначе вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга;

рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств, или, при отсутствии душа, омыть все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм;

протереть влажной тряпкой или салфеткой все поверхности и предметы;

по возможности надеть чистую, плотную максимально закрытую одежду;

Также не стоит есть и прикасаться к чему-то, что могло подвергнуться радиоактивному загрязнению. Нельзя употреблять водопроводную воду до получения соответствующего уведомления о ее безопасности. Только бутилированная вода является безопасной для употребления, кипячение не избавляет от радиоактивных веществ. Оставаться в укрытии нужно в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Если на момент взрыва ваш ребенок находится в школе или садике, он должен оставаться там в укрытии с остальными детьми. Родителям рекомендуют заранее убедиться, что учебные заведения готовы к любым сценариям, а также провести разговор с ребенком, как действовать в случае ядерного взрыва. Также нужно составить тревожный рюкзак для своего ребенка, в котором должны быть:

бутылка чистой воды;

питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;

записка от родителей, в которой указано ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности), зарядное устройство и пауербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

спальник, если ими не обеспечивает заведение;

любимая игрушка или вещь;

другие вещи в соответствии с возрастом ребенка.

Кроме этого, необходимо обязательно предупредить медработника учебного заведения или администрацию, если ребенок имеет нарушения функционирования щитовидной железы или аллергию на калий йодид.

Симптомы радиационного облучения и рекомендации по йодопрофилактике

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения. Ее проявления: раздражительность, общая слабость, тошнота, рвота, головная боль, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако он испытывает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна. Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. Далее – индивидуально.

У больного могут быть следующие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38-40 ℃, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, кровотечения внутренних органов (легочные, желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови – сепсис).

Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости. При применении "грязных бомб" прием препаратов йода запрещен и может нанести организму непоправимый вред. Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не нужна.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад разведки и Службы безопасности Украины, и разведка получила информацию, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия не может удержать город Энергодар в перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны.