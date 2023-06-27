На Лондонской конференции Ukraine Recovery Conference 21 июня Ростислав Шурма сделал сенсационное заявление о планах власти. Они скажутся на каждом украинце, у которого есть наличные деньги, пишет "Обозреватель".
Он добавил, что по этой теме идут обсуждениями разными стейкхолдерами, которые предупреждают о нарушении прав человека. Шурма же убежден, что это будет очень "эффективным инструментом ликвидации 95-99% всех случаев коррупции в стране", если не будет никаких наличных денег.
Он анонсировал дорожную карту в ближайшие месяцы, будут ли вводиться столь кардинальные изменения, и добавил, что, по его убеждению, решение будет положительным.
В публикации саркастически отметили направление, в котором ведутся поиски решения гигантской, сложной, укоренившейся проблемы: нет кэша – нет коррупции.
Примечательно, что никто во всем мире не решился на беспрецедентную по последствиям монетарную провокацию, а украинские власти обсуждают такую возможность, причем на полном серьезе.
Всем известно, что топовые коррупционеры из власти и так пользуются цифровыми деньгами, выводя их из экономики страны в офшоры. Так что отмена наличности ударит только по рядовым гражданам.