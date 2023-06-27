МИД Израиля сообщил о вызове в ведомство посла Украины - в связи с прозвучавшими в адрес израильского руководства обвинениями в "чёткой пророссийской позиции", передает "Радио Свобода".

"В связи с неоднократными высказываниями против политики Израиля украинский посол Евгений Корнейчук был вызван для разъяснений в министерство иностранных дел 3 июля", - говорится в сообщении.

В нём подчёркивается, что правительство Израиля продолжает развивать сотрудничество с Украиной в соответствии с двусторонними договорённостями. Отдельно в тексте упомянуто, что "действия посла не рассматриваются как полезные".

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в последних числах февраля прошлого года Израиль придерживается осторожного подхода и стремится сохранять нейтралитет между воюющими сторонами, отмечает France-Presse. Израиль предоставляет Украине гуманитарную помощь. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил также о содействии в обеспечении гражданской обороны. При этом Израиль до сих пор воздерживается от поставок каких-либо вооружений.

Нетаньяху пояснил позицию Израиля в вопросах военной помощи Киеву

В недавнем интервью The Jerusalem Post Нетаньяху заявлял об особом положении, в которой находится Израиль в отличии от стран Запада. Среди прочего он указал на тесную военную границу с Россией и на существующие опасения, что любые системы, которые будут переданы Украине, впоследствии могут быть использованы против самого Израиля. Нетаньяху пояснил, что оружие может попасть в руки Ирана, как это произошло, по его словам, с западными противотанковыми средствами, которые "израильтяне находят у своих границ".

В воскресенье посольство Украины в Тель-Авиве выступило с заявлением, что нынешнее израильское руководство избрало путь тесного сотрудничества с Россией. Дипмиссия при этом указала на "почти полное отсутствие израильской гуманитарной помощи Украине" и обратила внимание на высказывания Нетаньяху в беседе с The Jerusalem Post. Выступления израильского премьера, как отмечает украинское посольство, всегда были направлены на оправдание бездействия Иерусалима в предоставлении оборонной помощи Киеву, пишет со ссылкой на дипмиссию издание РБК-Украина. В то время, когда Российская Федерация наносит ракетные удары по территории Украины, Израиль прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете и активно налаживает отношения с Кремлем, также говорится в приводимом тексте.

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Одновременно AFP отмечает, что заявление украинского посольства, распространённое в социальных сетях, появилось спустя четыре дня после слов министра обороны Украины Алексея Резникова о его "очень продуктивном разговоре" по телефону с главой израильского оборонного ведомства Йоавом Галантом. В своем твиттере украинский министр рассказал, что обсудил с Галантом сложившуюся ситуацию на фронте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха, упомянув в этой связи иранские дроны-камикадзе "Шахед", которые российская армия, по многочисленным сообщениям, применяет при ударах по Украине.