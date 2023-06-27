Чиновник Одесской областной военной администрации вместе с пятью сообщниками присвоили миллионы гривен на возведении амбулаторий семейной медицины, к "схеме" была привлечена столичная строительная компания. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает УНИАН.

Отмечается, что план присвоения государственных средств во время строительства в Одесской области шести амбулаторий разработал руководитель подразделения Одесской ОВА. К своей схеме чиновник привлек еще пятерых знакомых, в том числе двух экс-руководителей одного из управлений обладминистрации. Для участия в тендере делец задействовал предприятие одного из соучастников, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо.

По данным следствия, после получения этим предприятием аванса на строительные работы, фигуранты значительную часть денег присвоили. На оставшиеся средства они выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме. При этом они снижали затраты, чтобы создать видимость полноценного строительства. В дальнейшем сообщники предоставили в профильное управление обладминистрации сфальсифицированные акты выполненных работ.

"В этих документах были данные о работах, которые фактически не проводились, и расходах на материалы, которые не использовались. Тем самым злоумышленники завысили объем более чем на 7,5 млн гривен. Часть "заработанных" средств они легализовали, купив новый автомобиль", - рассказали в прокуратуре.

Пятерых участников этой "схемы" арестовали с правом на залог. Ходатайство об избрании меры пресечения должностному лицу ОВА находится на рассмотрении в суде.

В пресс-службе областного управления СБУ отметили, что, реализовав преступную схему, злоумышленники сорвали возведение шести амбулаторий в отдаленных поселках региона.

По данным управления, к организации сделки причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской ОВА, который к "схеме" привлек столичную строительную компанию. Это предприятие подконтрольно его приятелю - действующему советнику городского головы Вишневого Киевской области.

Как установило следствие, в 2020 году при "содействии" одесского чиновника именно это киевское предприятие одержало победу в тендере на возведение медицинских учреждений. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были построить сельские амбулатории в Одесской области, на что получили аванс из госбюджета – 16,9 млн грн.

"Участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными на 50% - это подтвердила строительно-техническая экспертиза. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не соответствует установленным требованиям и является аварийно-опасным", - рассказали в СБУ.

Руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов и другие. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, в организации этой схемы подозревают руководителя аппарата Одесской ОВА Максима Мусиенко. В 2017-2019 годах он возглавлял Болградскую райгосадминистрацию Одесской области, в январе 2020 года его назначили руководителем аппарата, позже был заместителем председателя областной администрации по гуманитарным вопросам.

Как рассказали в Одесской ОВА, в 2021 году чиновник был уволен якобы за систематические прогулы, но он обжаловал это в суде, предоставив справки о временной нетрудоспособности, и в 2022 году выиграл дело.

Другие уголовные дела, открытые в отношении должностных лиц в регионах

26 июня НАБУ задержало председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по подозрению в получении вместе с двумя сообщниками взятки в почти 1,8 млн грн от предпринимателя-волонтера за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Его сообщниками оказались заместители председателя Тернопольской военно-гражданской администрации.