В бюджете Пенсионного фонда на 2023 год предусмотрено 37,9 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот. В главной смете на 2022 год на это было предусмотрено 38,4 млрд грн, а в госбюджете-2021 — 47 млрд грн.

Количество получателей тоже снижается.

"Количество домохозяйств, получающих субсидии, и сумма средств, которые выделяет государство на субсидии, имеет тенденцию к сокращению. Если в 2018 году субсидии получали 3,9 млн домохозяйств на общую сумму 43,1 млрд грн, то в 2023-м только 1,7 млн домохозяйств на общую сумму 24,4 млрд грн", — говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Субсидию не назначат в случае просрочки задолженности за квартплату более трех месяцев

С мая 2021 года субсидию выплачивают в денежной форме, то есть наличными. Сейчас украинские семьи в среднем получают 1700-1800 грн в месяц.

Помощь нуждающимся: кто имеет право на субсидии?

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Этот обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по формуле и зависит исключительно от доходов конкретной семьи.

Как определяется обязательный платеж:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

этот доход делится на количество членов домохозяйства;

доход на одного человека делится на месячный размер прожиточного минимума на одного, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2023 году — 2 589 грн);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%.

Онлайн или офлайн: как сегодня можно оформить субсидию

Чтобы оформить субсидию, гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении и предоставлении жилищных субсидий и декларацией:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно через портал "Дія";

через портал "Дія"; дистанционно (веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение ПФУ) или лично в сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

В Украине не могут претендовать на субсидию лица, имеющие на депозите в банке более 100 тыс. грн Кроме заявления и декларации, дополнительно могут также попросить предоставить:

договор найма (аренды) жилья;

справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

справку ВПЛ;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации (справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране; справку об оплате ЖКУ по другому адресу и т.д.).

Чтобы узнать, назначена ли субсидия и каков ее размер, нужно:

зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

subsidii.ioc.gov.ua; ввести личные данные — область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры;

подтвердить, что вы не робот, и нажать "Искать".

С 1 декабря 2022 года полномочия о назначении, начислении и выплате жилищных субсидий перешло от органов соцзащиты населения органам Пенсионного фонда Льготы — не для всех. Кому могут отказать в предоставлении субсидии

Причин для отказов в субсидии много. В частности, льготу не назначают, если:

общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах; член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн; лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн; имеющееся транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа); в составе семьи есть совершеннолетний неработающий (и не имеющие статуса безработного) или лицо, чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.

"Жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен). Исключение — жилищная субсидия назначается в случаях наличия задолженности при условии подтверждения ее уплаты или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. Таким образом Минсоцполитики пытается побудить плательщиков к дисциплине", — отметил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Субсидийное сито: как льготу могут получить состоятельные и не получить — нуждающиеся

Насколько справедливой является система назначения субсидий в Украине — вопрос неоднозначный, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Хотя требования по предоставлению субсидий постоянно ужесточаются, а власть осуществляет верификацию доходов и имущества граждан, тем не менее, остаются не редкими случаи, когда субсидии получают достаточно состоятельные граждане", — считает Хмелевский.

Субсидию могут не предоставить, если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и дома — 230 кв. м Впрочем, не только лица получателей, а и сами критерии отбора претендентов на оформление субсидии вызывают вопросы.

"Верификация получателей субсидий проводится постоянно, есть единый реестр получателей помощи, и сделано все для того, чтобы не дублировалась помощь в разных направлениях финансирования. Но время не стоит на месте, жилищные условия, смена места жительства — куча вещей, которые являются основанием для изменения в праве получения субсидий. Если у человека есть деньги на депозите, дорогой автомобиль, и в то же время огромные долги за ЖКУ, и он претендует на получение субсидий, справедливо ли предоставлять эти субсидии? Государство считает, что не справедливо. А ситуации у людей могут быть разные", — заметил экономист Олег Пендзин.

Многие граждане, которые действительно нуждаются в жилищных субсидиях, не могут их получить.

"Например, сумма субсидии покрывает лишь часть расходов семьи на коммунальные услуги. Если у семьи очень плохая финансовая ситуация, то они могут не в полном объеме оплачивать коммунальные платежи, даже получая субсидии. В результате растет задолженность, а им отказывают в субсидии", — говорит Хмелевский. Кроме того, продолжает эксперт, учитывая высокий уровень безработицы в Украине, нецелесообразным является отказ в оформлении субсидии неработающим гражданам — это еще больше ухудшает финансовое положение их семей.

Передача функций назначения субсидий ПФУ: что не так с новой системой

С 1 декабря 2022 года полномочия о назначении, начислении и выплате жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг перешли от органов социальной защиты населения к органам Пенсионного фонда Украины. Реформу опрошенные Фокусом эксперты оценивают негативно.

"Система предоставления субсидий разрушена передачей от Минсоцполитики в Пенсионный фонд... При большом количестве людей — а это миллионы — невозможно предусмотреть в правилах предоставления субсидий все особые случаи. То есть надо уметь работать с людьми, которые их получают. Как правило, это пожилые люди, две трети — пенсионеры. Здесь своя специфика. Сотрудники отделов [органов соцзащиты] учатся и умеют работать. Если отдать всю программу в другое ведомство, как это сделали, то на усвоение навыков работы с людьми уйдут годы", — говорит эксперт в сфере ЖКХ Александр Сергиенко.

"Раньше при местных органах власти были комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий, около трети субсидий предоставлялись именно через них, — вспоминает Пендзин. — Сейчас тех комиссий нет. То есть сейчас все в автоматическом режиме. Если у человека возникает проблема, которая стоит обсуждения, как правило, ситуация рассматривается в пользу непредоставления субсидий". После закрытия комиссий по рассмотрению вопросов предоставления субсидий решение проблемных вопросов, как правило, принимается в пользу непредоставления льготы, говорит эксперт

Кроме того, отдел субсидий ПФУ не следит за декларированием всех доходов людей, которые обращаются за субсидиями .

Годовое декларирование и взаимодействие баз данных: что нужно изменить в сфере субсидий

Основная проблема при назначении субсидий заключается в определении действительных доходов домохозяйства.

"Нужно взаимодействие нескольких баз данных, чтобы корректно установить доходы семьи. Отдел субсидий ПФУ — не его работа следить за правильностью подачи деклараций о доходах", — убежден Сергиенко.

Кроме того, подход по расчету прибыли лиц, который измеряется каждые полгода, а не за весь год, несовершенен, говорят юристы.

"Это приводит к отказам в назначении субсидий лицам из числа владельцев паев, которые сдают их в аренду весной и летом и получают за это доход. Его они лишены зимой", — пояснил Фокусу Игорь Ясько.

Владельцы паев лишены субсидии из-за отсутствия годового декларирования доходов К тому же не учитывается увеличение прожиточного минимума, рост цен и низкий уровень жизни населения, потеря работы по объективным обстоятельствам, добавляет эксперт.