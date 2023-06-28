В бюджете Пенсионного фонда на 2023 год предусмотрено 37,9 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот. В главной смете на 2022 год на это было предусмотрено 38,4 млрд грн, а в госбюджете-2021 — 47 млрд грн.
Количество получателей тоже снижается.
Субсидию не назначат в случае просрочки задолженности за квартплату более трех месяцев
С мая 2021 года субсидию выплачивают в денежной форме, то есть наличными. Сейчас украинские семьи в среднем получают 1700-1800 грн в месяц.
Помощь нуждающимся: кто имеет право на субсидии?
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Этот обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по формуле и зависит исключительно от доходов конкретной семьи.
- вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- этот доход делится на количество членов домохозяйства;
- доход на одного человека делится на месячный размер прожиточного минимума на одного, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2023 году — 2 589 грн);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%.
Онлайн или офлайн: как сегодня можно оформить субсидию
Чтобы оформить субсидию, гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении и предоставлении жилищных субсидий и декларацией:
- лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;
- дистанционно через портал "Дія";
- дистанционно (веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение ПФУ) или лично в сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.
- договор найма (аренды) жилья;
- справку о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);
- справку ВПЛ;
- другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации (справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране; справку об оплате ЖКУ по другому адресу и т.д.).
Чтобы узнать, назначена ли субсидия и каков ее размер, нужно:
- зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
- ввести личные данные — область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры;
- подтвердить, что вы не робот, и нажать "Искать".
С 1 декабря 2022 года полномочия о назначении, начислении и выплате жилищных субсидий перешло от органов соцзащиты населения органам Пенсионного фонда
Льготы — не для всех. Кому могут отказать в предоставлении субсидии
Причин для отказов в субсидии много. В частности, льготу не назначают, если:
- общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;
- член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
- лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;
- имеющееся транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- в составе семьи есть совершеннолетний неработающий (и не имеющие статуса безработного) или лицо, чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.
"Жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен). Исключение — жилищная субсидия назначается в случаях наличия задолженности при условии подтверждения ее уплаты или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. Таким образом Минсоцполитики пытается побудить плательщиков к дисциплине", — отметил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.
Насколько справедливой является система назначения субсидий в Украине — вопрос неоднозначный, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Хотя требования по предоставлению субсидий постоянно ужесточаются, а власть осуществляет верификацию доходов и имущества граждан, тем не менее, остаются не редкими случаи, когда субсидии получают достаточно состоятельные граждане", — считает Хмелевский.
"Верификация получателей субсидий проводится постоянно, есть единый реестр получателей помощи, и сделано все для того, чтобы не дублировалась помощь в разных направлениях финансирования. Но время не стоит на месте, жилищные условия, смена места жительства — куча вещей, которые являются основанием для изменения в праве получения субсидий. Если у человека есть деньги на депозите, дорогой автомобиль, и в то же время огромные долги за ЖКУ, и он претендует на получение субсидий, справедливо ли предоставлять эти субсидии? Государство считает, что не справедливо. А ситуации у людей могут быть разные", — заметил экономист Олег Пендзин.
Многие граждане, которые действительно нуждаются в жилищных субсидиях, не могут их получить.
Передача функций назначения субсидий ПФУ: что не так с новой системой
С 1 декабря 2022 года полномочия о назначении, начислении и выплате жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг перешли от органов социальной защиты населения к органам Пенсионного фонда Украины. Реформу опрошенные Фокусом эксперты оценивают негативно.
"Система предоставления субсидий разрушена передачей от Минсоцполитики в Пенсионный фонд... При большом количестве людей — а это миллионы — невозможно предусмотреть в правилах предоставления субсидий все особые случаи. То есть надо уметь работать с людьми, которые их получают. Как правило, это пожилые люди, две трети — пенсионеры. Здесь своя специфика. Сотрудники отделов [органов соцзащиты] учатся и умеют работать. Если отдать всю программу в другое ведомство, как это сделали, то на усвоение навыков работы с людьми уйдут годы", — говорит эксперт в сфере ЖКХ Александр Сергиенко.
Кроме того, отдел субсидий ПФУ не следит за декларированием всех доходов людей, которые обращаются за субсидиями .
Годовое декларирование и взаимодействие баз данных: что нужно изменить в сфере субсидий
Основная проблема при назначении субсидий заключается в определении действительных доходов домохозяйства.
"Нужно взаимодействие нескольких баз данных, чтобы корректно установить доходы семьи. Отдел субсидий ПФУ — не его работа следить за правильностью подачи деклараций о доходах", — убежден Сергиенко.
Кроме того, подход по расчету прибыли лиц, который измеряется каждые полгода, а не за весь год, несовершенен, говорят юристы.
"Это приводит к отказам в назначении субсидий лицам из числа владельцев паев, которые сдают их в аренду весной и летом и получают за это доход. Его они лишены зимой", — пояснил Фокусу Игорь Ясько.
Владельцы паев лишены субсидии из-за отсутствия годового декларирования доходов
К тому же не учитывается увеличение прожиточного минимума, рост цен и низкий уровень жизни населения, потеря работы по объективным обстоятельствам, добавляет эксперт.