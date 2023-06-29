Украинский бизнес просит президента, как гаранта Конституции, вмешаться в ситуацию с волной коррупции, рейдерских атак и произвола чиновников, которая накрыла украинский бизнес.

Об этом идет речь в Манифесте бизнеса в защиту 42 статьи Конституции, который обнародован на сайте Федерации работодателей Украины.

Отмечается, что рейдерство и коррупция стали определяющей приметой настоящего времени, несмотря на войну в стране.

"В чрезвычайно тяжелых условиях войны украинский бизнес стал опорой государства. На этом фоне Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Произвол оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы", - отмечают представители украинского бизнеса.

"Рейдеры на государственной службе убеждены в своей безнаказанности", - отмечают подписанты манифеста.

Предприниматели готовы предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, которые осуществляют давление на бизнес. Как один из шагов по решению проблемы, подписанты манифеста объявили о намерении сформировать публичный реестр рейдеров, который будет включать силовиков и судей.

"Это вопрос национальной безопасности. Незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу. Это потеря рабочих мест навсегда", - говорится в манифесте.

Бизнес также обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой на время военного положения:

законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, которые не касаются национальной безопасности,

запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям,

ввести упрощенную процедуру привлечения к ответственности судей, черных нотариусов и регистраторов, незаконность решений которых доказана в судах высших инстанций.

Напоминаем:

Статья 42 Конституции Украины определяет, что "каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности".