В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.

Об этом говорится в статье 6 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", пишет РБК-Украина .

Что нужно знать водителям

Что нужно знать водителям

Изъятие авто на нужды ВСУ называется "военно-транспортной обязанностью". Она распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти

другие государственные органы

органы местного самоуправления

предприятия

учреждения и организации (железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия)

учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств

гражданских владельцев транспортных средств

Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.

Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.

Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.

Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие - отдавать на пользование ВСУ.

Как вернуть свое транспортное средство

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.

В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.

Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Кто не подпадает под закон

Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят: