Интервью с @SPIVAKDM

00:00 начало. Прогноз по Вагнеру СБЫЛСЯ!

1:16 Залужный резко ответил на упреки!

5:17 120 самолетов для Украины

7:00 С тем, что дают, невозможно победить

9:40 Совет Украина - НАТО

11:11 Заявление Столтенберга ОСКОРБИТЕЛЬНО!

13:11 Зеленский поедет или нет? Сюрприза не будет

15:30 Два предложения: в НАТО частями или израильские лекала

18:25 Обвинения в адрес Израиля - ЗРЯ!

20:40 Европа начинает ВЫДЫХАТЬСЯ

22:25 Ввода контингентов в Украину НЕ БУДЕТ!

25:30 Черный лебедь во Франции. Дни Макроно сочтены

32:50 Половина украинцев не читала Конституцию

35:10 Украина начала готовится к выборам

39:40 Вычеркивания прошлого обернется большими проблемами в будущем

41:55 Язык элит - английский. За что мы воюем?

48:20 Приватизация ГТС. Дело Сороса.

49:07 Страшные игры с ЗАЭС

51:00 Путин начал избирательную кампанию. Подковерная схватка

53:20 Запад никак не отреагировал! Новый шантаж

56:09 Украину втягивают в переговоры

57:00 Лукашенко УСИЛИЛСЯ

1:01:20 Трамп и переговоры России и Украины

1:06:41 ВОПРОСЫ ЗРИТЕЛЕЙ

1:07:01 Ядерное разоружение России - цель?

1:10:30 Наличка и зарплаты в Минюсте 400 000

1:13:30 Мнение о Гордоне и Голованове

1:05:27 Друзья в России

1:16:40 Книга украинского автора

1:18:15 Зарплаты в скорой помощи - копейки

1:19:55 Запад заплатит за реабилитацию

1:21:05 Рост тарифов

1:23:30 Английский язык

1:24:30 Война за ресурсы. Грета Тумберг

1:26:40 Маск или Цукерберг?



