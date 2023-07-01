Интервью с @SPIVAKDM
00:00 начало. Прогноз по Вагнеру СБЫЛСЯ!
1:16 Залужный резко ответил на упреки!
5:17 120 самолетов для Украины
7:00 С тем, что дают, невозможно победить
9:40 Совет Украина - НАТО
11:11 Заявление Столтенберга ОСКОРБИТЕЛЬНО!
13:11 Зеленский поедет или нет? Сюрприза не будет
15:30 Два предложения: в НАТО частями или израильские лекала
18:25 Обвинения в адрес Израиля - ЗРЯ!
20:40 Европа начинает ВЫДЫХАТЬСЯ
22:25 Ввода контингентов в Украину НЕ БУДЕТ!
25:30 Черный лебедь во Франции. Дни Макроно сочтены
32:50 Половина украинцев не читала Конституцию
35:10 Украина начала готовится к выборам
39:40 Вычеркивания прошлого обернется большими проблемами в будущем
41:55 Язык элит - английский. За что мы воюем?
48:20 Приватизация ГТС. Дело Сороса.
49:07 Страшные игры с ЗАЭС
51:00 Путин начал избирательную кампанию. Подковерная схватка
53:20 Запад никак не отреагировал! Новый шантаж
56:09 Украину втягивают в переговоры
57:00 Лукашенко УСИЛИЛСЯ
1:01:20 Трамп и переговоры России и Украины
1:06:41 ВОПРОСЫ ЗРИТЕЛЕЙ
1:07:01 Ядерное разоружение России - цель?
1:10:30 Наличка и зарплаты в Минюсте 400 000
1:13:30 Мнение о Гордоне и Голованове
1:05:27 Друзья в России
1:16:40 Книга украинского автора
1:18:15 Зарплаты в скорой помощи - копейки
1:19:55 Запад заплатит за реабилитацию
1:21:05 Рост тарифов
1:23:30 Английский язык
1:24:30 Война за ресурсы. Грета Тумберг
1:26:40 Маск или Цукерберг?