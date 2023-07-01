С 1 июля национальный почтовый оператор “Укрпочта” повышает тарифы на отправления. Соответствующее сообщение пресс-служба компании разослала 30 июня.

Так, начиная с 1 июля, “Укрпочта” частично пересмотрит стоимость отправлений по Украине и за ее пределами. Согласно новым тарифам, стоимость доставки отправлений “Укрпочта Экспресс” увеличится в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах всей страны.

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги “Укрпочта Стандарт”, где среднее повышение составляет 7 грн на доставку по Украине, а в пределах отдельной области — 10 грн. Если, ранее стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла, например, 35 грн, то после пересмотра тарифов она увеличится до 42 грн. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 70 грн, по сравнению с предыдущими 60 грн — до пересмотра тарифов.

Начиная с 1 июля, также будут внесены изменения в стоимость на доставку “мелких пакетов рекомендованных” на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжира, Афганистана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Туниса. Эти изменения составят 10% от текущих тарифов. Это первый пересмотр цен на международную доставку, который обусловлен внешними факторами.

В то же время для корпоративных клиентов Укрпочты продолжает действовать гибкая система скидок.

Например, с 1 апреля “Укрпочта” предоставляет услугу приоритетной доставки “мелкие пакеты Prime” в 70 ключевых стран мира. Использование именно этой новой услуги дает возможность клиенту получить более низкий тариф до 18%.

Также, в почтовой компании отмечают, что даже после пересмотра стоимости тарифы “Укрпочты” остаются доступными и ниже по сравнению с конкурентами на 20-30%.