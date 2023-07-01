В офисе президента планируют в ближайшее время разработать концепцию контроля за бизнесом, которая будет предусматривать концентрацию функций контроля в одном государственном органе вместо нескольких как сейчас. Об этом сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.
Он добавил, что в качестве рабочего варианта рассматривается возможность сосредоточения контролирующих функций в Бюро экономической безопасности.
По словам Шурмы, Украина будет системно подходить к решению проблем бизнеса, связанных с правоохранительными и контролирующими органами.
В частности, системное решение проблем с налоговой таможней четко определил президент — это полная цифровизация.
Также требуется системная работа с несовершенствами законодательства, чтобы можно было обезопасить бизнес от нарушений, а контролирующие органы имели меньше поводов фиксировать их.