О власти и управленцах, в чем их отличие и есть ли оно рассуждают Сергей Дацюк и Игорь Назаренко.

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По мнению Игоря Назарненко власть не занимается управлением. Управлением занимаются лояльные власти управленцы, работающие на власть внутри иерархических структур. Они как правило подбираются по принципу личной преданности и интеллектуальной безопасности по отношению к своим патронам - принципу тупой и еще тупее, разумеется они не в состоянии справиться с нестандартными задачами, возникающими перед вертикально интегрированной структурой. Часто возникает путаница управленцев считают властью, однако управленцы и власть легко различимы если знать принципы - управленцы всегда работают за зарплату, пусть даже за очень высокую. Власть никогда не работает за зарплату, её интересует ресурс родины, в этом смысле то, что мы именуем коррупцией, является естественным энергообменом между группами влияния, составляющими долгосрочную власть. Наемники их еще можно назвать кризис-менеджеры, это привлекаемые властью специалисты управления. Привлекаются они тогда и только тогда, когда иерархическая структура не в состоянии решить проблему сама.