В Украине по сути пересмотрели положения об отсрочке от мобилизации военнообязанных лиц призывного возраста. Теперь уход за инвалидом, если у него есть еще один человек, способный выполнять функции опекуна, не повод не идти в армию. Все это содержится в подписанном президентом Зеленским законопроекте, которым также возвратили доплаты военным, определили отпуска для военнослужащих и так далее.

Кроме того, в социальных сетях сообщается, что в подвешенном состоянии оказались преподаватели – некоторых уже вызывают на военно-врачебную комиссию (ВВК), а другим не продлевают отсрочку.

Отсрочку по уходу за инвалидами уточнили

За последнее время ужесточились методы мобилизации, и в этом ключе Верховная Рада на днях приняла законопроект №9342, который сокращает круг военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от службы.

В документе меняется норма, что отсрочку от мобилизации получают военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей либо родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Правка дополняет абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

То есть если, к примеру, в семье мать – инвалид I или II группы, но кроме сына-военнообязанного есть еще дочь или же невестка, то и сыну не обязательно давать отсрочку от мобилизации, даже если он единственный кормилец в семье.

Как считают адвокаты, теперь отсрочку дадут не по факту наличия инвалидности, а при отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход.

“Фактически идет сужение и уменьшение установленного объема прав, что запрещено Конституцией. В ст. 22 говорится, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

“С одной стороны, если с системой “Шлях” военнообязанные украинцы искали возможность уехать из страны, чтобы не воевать, то те, кто остался, но не хочет идти служить, искали возможность, как избежать мобилизации. Заключали браки с дальними родственницами с инвалидностью и брали над ними опеку. Женились на пациентах психоневрологического диспансера и так далее и тому подобное. Но ситуации разные. Когда мужчина – единственный кормилец в семье, где родственник – инвалид, на его иждивении безработная или же в декрете жена, малолетние дети, да и сам он здоровьем не блещет, то теперь это не основание для отсрочки, ведь есть же супруга, которая может ухаживать за родственником. У нас всегда так, с перегибами. Потому что никто не будет вдаваться в подробности жизни семьи. А потом растет количество дезертиров, самострелов и прочего”, – рассказывает адвокат Сергей Серков.

То есть, уточняет адвокат Роман Симутин, если у военнообязанного есть жена из числа лиц с инвалидностью и одновременно трудоспособные дети – одного могут мобилизовать. Если есть один из собственных родителей или родитель супруги (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, и есть еще трудоспособные дети (есть сестры, братья), которые обязаны их содержать, – военнообязанного мобилизуют.

“Или скажу еще проще: если в семье двое трудоспособных детей, тогда одного мобилизуют. Трое и больше детей – одного оставят. Под определение трудоспособных подпадают 16-летние, фактически дети, они обычно учатся в школе или других учебных заведениях. Как или за счет чего они все стали способны по умолчанию содержать родителей?” – подчеркивает адвокат.

Другое несогласование: под определение “других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать” подпадают уже мобилизованные, если на их содержании находятся другие члены семьи. Например: есть дочь, которая находится в декретном отпуске, а сын служит. Дочь содержать не может, потому что не работает, а сыну – уволиться невозможно, потому что в ст. 26 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” такое основание внести забыли или “забили”, отмечает Роман Симутин.

И, как считает адвокат, это все может привести к негативным последствиям:

массовые выезды за границу с родителями, пока остается окно и не внесли изменения в правила пересечения. Хотя, думаю, они уже готовы и ждут только дня обнародования;

массовый выезд за границу родных сестер, чтобы таким образом действовало основание отсрочки для братьев;

массовые увольнения с официальной работы и переход на зарплаты в конвертах, чтобы не подвергнуться определению “содержание”;

массовые оформления постоянного ухода, хотя справки ВВК уже перестали выдавать.

Данный законопроект еще должен подписать президент, но, как показывает практика, он обычно подписывает все, что исходит от “Слуг народа”, а это была их инициатива.

Учителей могут забрать на фронт

К слову, забеспокоились и педагоги-мужчины, которых стали очень активно вызывать в военкоматы. Пока о мобилизации речь не идет, но законопроект №7352 “О внесении изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам” хоть и был принят Верховной Радой 19.07.2022, но так и не подписан президентом. То есть военнообязанные педагоги оказались в подвешенном состоянии и не знают, что будет дальше.

Хотя, отмечают адвокаты, согласно ст. 23 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, во время особого периода не подлежат призыву научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на не менее 0,75 ставки.

Отсрочка для педагогов действует, но только на бумаге. И если раньше данная отсрочка привлекала молодых ученых заниматься преподавательской деятельностью, то сегодня они начали увольняться. Пока для них остается один способ избежать мобилизации: или же сидение в четырех стенах, частные уроки, если позволяет специализация, или же поступление в аспирантуру и докторантуру.

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