Социологи группы “Рейтинг”, которые действовали от имени Центра анализа и социологических исследований IRI, в течение 21 апреля — 22 мая 2023 года собирали мнения жителей 21 города Украины: Киева и тех областных центрах, где ситуация с безопасностью позволяла проводить исследования. Выборка состояла из 16,8 тыс. постоянных жителей этих населенных пунктов, — по 800 в каждом из них, в возрасте от 18 лет и старше.

Предметом исследования была оценка мнений горожан, — от их общих настроений до восприятия действий местной власти и отношения к восстановлению.

Данные опроса свидетельствуют, что наиболее низкая поддержка вступления Украины в НАТО в Одессе и Харькове. У участников исследования спросили, как они проголосовали бы, если референдум о вступлении в НАТО состоялся сегодня.

Согласно результатам опроса, вступления в НАТО хотят 53% одесситов и 67% харьковчан. Против, соответственно, 18 и 16% жителей этих городов. Остальные харьковчане и одесситы не определились или не голосовали бы.

Для сравнения, во Львове за вступление в НАТО высказались 92% опрошенных, а в Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе – по 89%. В Киеве за вступление в Альянс выступают 80% респондентов.

В Одессе и в Харькове также меньше всего в Украине сторонников вступления и в Евросоюз. 9% одесситов выбрали бы Таможенный союз вместо Евросоюза, еще 26% выбрали другой вариант или не захотели отвечать. И это самый высокий показатель в Украине. За вступление в ЕС высказались 66% одесситов. Это самый низкий показатель в Украине, хотя следует отметить, что он существенно вырос за последние два года.

Самый большой процент сторонников ЕС и наименьший процент сторонников ТС на Западной Украине, где показатели поддержки достигают 95%.

Нынешнее исследование, которое зафиксировало настроения украинцев во время полномасштабного вторжения, приятно удивило Майкла Дракмена, директора IRI, — он отмечает, что жители Киева и 20 облцентров серьезно поддерживают своих мэров даже после “очень сложной зимы и условий военного времени”.

Также, по словам руководителя IRI, особенностью актуальных настроений опрошенных стала высокая доля тех, кто планирует остаться в своем городе после войны.

“Этот опрос показывает, что местное самоуправление в Украине является эффективным. И что граждане видят и ценят предоставление услуг в военное время, — убежден Дракмен, — Они хотят играть ведущую роль в определении приоритетов восстановления в своей общине вместе с избранными представителями местной власти”.

Впрочем, из этого оптимистичного восприятия Одесса выбивается. На вопрос “Каким вы видите будущее Украины” Одесса дала самый пессимистичный ответ – практически каждый пятый считает его скорее безнадежным, чем обнадеживающим.

“Как вы считаете, в целом, дела в вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?” – и в этом вопросе мнения одесситов разделились. Только 53% считают, что в правильном. 27% утверждают обратное, а 20% (самый высокий показатель по Украине) не смогли определиться. Тревожный звоночек для Труханова, ведь это камень в его огород.

Однако есть и положительный момент – среди одесситов больше всего тех, кто планирует остаться дома в случае обострения военной ситуации вблизи города. 61% – по сравнению с другими городами один из самых высоких показателей.





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