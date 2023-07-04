00:00 Военкомы врываются в дома!
3:25 Войти в дом может ТОЛЬКО военно-гражданская администрация
5:12 Единая повестка.
6:45 Опекунов инвалидов мобилизуют
8:06 Правовой коллапс! 80 000 дел, связанных с дезертирством! 6 судов по госизмене
12:00 В ЕС не возьмут именно поэтому!
16:55 Третий раз посылают на минные поля! А командир в Киеве получает орден
18:35 Эта война выигрывается не ТРУПАМИ!
20:45 Время переговоров не пришло. Зачем русским взрывать ЗАЭС?
22:40 Надо вывезти ЖЕНЩИН и ДЕТЕЙ!
26:00 Мир молчит, но сомневается в нашей порядочности
27:20 Мятеж Пригожина - ЦИРК ФСБ и пугалка для Европы
30:21 Наступление под Саммит НАТО - совок!
31:45 Зеленский ДОЛЖЕН ехать в Вильнюс!
34:45 Претензии Арестовича
36:40 Что такое Армия ОБОРОНЫ?
38:20 Наши люди не железные!
41:00 Новый календарь. Выселение монахов из Лавры
43:20 Отмена налички и борьба с коррупцией
45:40 Обнищание ЛЮДЕЙ!