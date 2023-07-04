00:00 Военкомы врываются в дома!

3:25 Войти в дом может ТОЛЬКО военно-гражданская администрация

5:12 Единая повестка.

6:45 Опекунов инвалидов мобилизуют

8:06 Правовой коллапс! 80 000 дел, связанных с дезертирством! 6 судов по госизмене

12:00 В ЕС не возьмут именно поэтому!

16:55 Третий раз посылают на минные поля! А командир в Киеве получает орден

18:35 Эта война выигрывается не ТРУПАМИ!

20:45 Время переговоров не пришло. Зачем русским взрывать ЗАЭС?

22:40 Надо вывезти ЖЕНЩИН и ДЕТЕЙ!

26:00 Мир молчит, но сомневается в нашей порядочности

27:20 Мятеж Пригожина - ЦИРК ФСБ и пугалка для Европы

30:21 Наступление под Саммит НАТО - совок!

31:45 Зеленский ДОЛЖЕН ехать в Вильнюс!

34:45 Претензии Арестовича

36:40 Что такое Армия ОБОРОНЫ?

38:20 Наши люди не железные!

41:00 Новый календарь. Выселение монахов из Лавры

43:20 Отмена налички и борьба с коррупцией

45:40 Обнищание ЛЮДЕЙ!