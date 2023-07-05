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Росія та Україна звинувачують один одного у підготовці провокацій на Запорізькій АЕС

Категорія: Новини / Політика

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Во вторник Россия и Украина вновь обвинили друг друга в заговоре с целью организации нападения на удерживаемую Россией Запорожскую атомную электростанцию, которая давно является предметом взаимных обвинений и подозрений, передает «Голос Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону об «опасных провокациях» России на этой АЭС.

Российские войска захватили эту атомную станцию, крупнейший в Европе гражданский ядерный объект с шестью реакторами, через несколько дней после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор каждая из сторон регулярно обвиняла другую в обстрелах станции и риске крупной ядерной аварии.

Ренат Карчаа, советник главы Росэнергоатома, который управляет российской ядерной сетью, заявил, что Украина планировала сбросить на АЭС боеприпасы с радиоактивными отходами, взятыми с одной из украинских атомных станций.

«Под покровом темноты в ночь на 5 июля украинские военные попытаются атаковать станцию «Запорожье», используя высокоточное оружие дальнего действия и ударные беспилотники-камикадзе», — цитируют Рената Карчаа российские информационные агентства. Российский чиновник не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

В свою очередь Владимир Зеленский написал в Твиттере, что сказал Макрону в телефонном разговоре, что «оккупационные войска готовят опасные провокации в Запорожье». Президент Украины добавил, что он и Макрон «договорились держать ситуацию под максимальным контролем вместе с МАГАТЭ».

В сообщении Вооруженных сил Украины со ссылкой на «оперативные данные» говорится, что во вторник на крыше третьего и четвертого реакторов станции российскими оккупантами заложены «взрывные устройства». Теракт возможен «в ближайшее время».

«В случае взрыва они не повредят реакторы, но создадут видимость обстрела с украинской стороны», — говорится в сообщении ВСУ в Telegram. В нем также указывается, что украинская армия «готова действовать при любых обстоятельствах». Зеленский и украинские военные также не представили никаких доказательств своих утверждений.

Ранее украинская разведка сообщила, что российские оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской АЭС, а также приказали украинским работникам станции эвакуироваться до 5 июля.

Как сообщают украинские источники, 3 июля мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что станцию и город покинули уже около сотни работников "Росатома" и часть коллаборантов, заключивших контракты с компанией.

Ни один из реакторов станции в данное время не вырабатывает электроэнергию.

В своем ночном видеообращении Зеленский сказал, что Россия планировала «имитировать нападение на АЭС. Или у них мог быть какой-то другой сценарий».

«Но в любом случае мир видит, и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской АЭС является Россия. И никто другой», - сказал Зеленский.

МАГАТЭ, надзорный орган ООН в сфере ядерной безопасности, уже более года пытается заключить соглашение, чтобы обеспечить демилитаризацию АЭС и снизить риск любой ядерной аварии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси трижды посещал станцию с момента захвата ее Россией, но так и не смог достичь какого-либо соглашения о защите объекта от обстрелов. Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил украинскому телевидению, что Гросси оказался неэффективным менеджером в попытке обеспечить ядерную безопасность АЭС.

На прошлой неделе координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-брифинге в Белом доме отметил, комментируя сообщения Украины о планах России взорвать Запорожскую атомную электростанцию, что США «очень внимательно следят за этим». По его словам, на данный момент США «не видят никаких признаков того, что эта угроза неминуема».




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