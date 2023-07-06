00:00 Украина-полигон. Интервью Резникова 2:50 Украина нуждается в НОВОМ оружии 4:05 Победу могут принести ТОЛЬКО ТЕХНОЛОГИИ 5:50 Освобождение полигона 7:47 России хватит на полтора года - ТОЧНО 10:12 Тайные поставки ЦРУ оружия в Украину 14:35 Удар по примеру Ирана. Сливные бачки 16:40 Байден дал четкий ответ по НАТО 19:20 Членства не будет, но Украину не будет разочарована. 21:15 Синица в руках 21:50 На кого работает Сладков? Исход из Клещеевки. Снарядная диета 25:05 Пауза для Шойгу 26:50 Вагнер продолжает вербовку 30:00 Кот Буданова. 31:10 Результат деоккупации в районе Бахмута 34:05 Рулетка Анны Маляр. 35:00 Угроза с Севера - РЕАЛЬНА! 38:30 Купянское направление - САМАЯ большая опасность 40:20 Заявление Медведева. Или мир, или минус два города 42:42 Китай запрещал? Ядерное оружие в Беларуси. 45:40 Конкретное количество ЖЕРТВ 47:10 Дембель Луценко - а был ли мальчик? 48:50 Реформа врачебных комиссий 51:51 Коррупционная схема защищена 52:35 Год условно блогеру Инне Вороновой 56:35 Урок обществу: власть парализована