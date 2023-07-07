Представители администрации президента США в четверг подтвердили сообщение телеканала NBC о том, что несколько ветеранов внешнеполитического истеблишмента США в последние месяцы пытались наладить неофициальный альтернативный канал переговоров с Россией и, в частности, в апреле встретились в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Белый дом, по информации NBC, знал об этих контактах, но не инициировал и не давал на них добро.

Именно это после выхода публикации NBC (о которой рассказывала в том числе и Би-би-си повторили в комментариях другим изданиям представители Белого дома и Госдепартамента: они знали о переговорах, но держали дистанцию.

В интервью телеканалу CBS это сказал представитель Совета по национальной безопасности при администрации президента Джон Кирби.

«Но я хотел бы подчеркнуть, что мы не побуждали к этим переговорам, не инициировали их, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом», — добавил Кирби.

Пресс-служба Госдепартамента на запрос агентства Reuters ответила то же самое: «Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии».

И Кирби, и пресс-служба Госдепартамента напомнили о провозглашенном президентом Джо Байденом принципе: никаких переговоров об Украине без участия Украины — «nothing about Ukraine without Ukraine».

Пресс-служба Госдепартамента добавила, что США продолжат помогать Украине оружием с тем, чтобы на будущих мирных переговорах с Россией она смогла выступать с позиции силы.





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