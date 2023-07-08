Помощь понадобится ещё долго
В феврале на юге Турции и на северо-западе Сирии произошли разрушительные землетрясения, серьезно повлиявшие на жизнь миллионов людей.
С Паоло Манчи, представителем ЮНИСЕФ в Турции, мы поговорили о том, что было сделано с тех пор и в чём нуждаются пострадавшие районы.
Жизнь, по его словам, возвращается в нормальное русло, но, по оценкам ЮНИСЕФ, около 4 млн детей все еще нуждаются в гуманитарной помощи, а 1,6 млн человек живут в палатках или других временных убежищах. Гуманитарные потребности еще выше у тех, кто живет за пределами городов.