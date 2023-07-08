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Сьогодні, 12:00

Сирія та Туреччина: 5 місяців після землетрусу

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Что изменилось в Сирии и Турции за пять месяцев, прошедших после разрушительного землетрясения? О нынешней ситуации рассказывают представитель UNICEF и доброволец из сирийских "Белых касок".

Помощь понадобится ещё долго

В феврале на юге Турции и на северо-западе Сирии произошли разрушительные землетрясения, серьезно повлиявшие на жизнь миллионов людей. 

С Паоло Манчи, представителем ЮНИСЕФ в Турции, мы поговорили о том, что было сделано с тех пор и в чём нуждаются пострадавшие районы. 

"Ситуация за эти пять месяцев изменилась. Мы прошли через драму, через катастрофические образы, которые, наверное, все видят, к восстановлению. Ситуация на данный момент, я бы сказал, такова, что мы уже находимся в фазе восстановления в том смысле, что в некоторых городских центрах началась перестройка", — сказал Манчи.

Жизнь, по его словам, возвращается в нормальное русло, но, по оценкам ЮНИСЕФ, около 4 млн детей все еще нуждаются в гуманитарной помощи, а 1,6 млн человек живут в палатках или других временных убежищах. Гуманитарные потребности еще выше у тех, кто живет за пределами городов.




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