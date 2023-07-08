В России грозятся санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства “Нафтогаза Украины” с российским “Газпромом”. Соответствующее заявление сделал председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, передает “Интерфакс”.

“Продолжающиеся попытки “Нафтогаза” вести арбитражные разбирательства с “Газпромом” чреваты введением санкций со стороны РФ”, — сообщил Миллер журналистам.н отметил, что “Нафтогаз” подал очередной многомиллиардный иск к России в суды США. Это, по словам главы “Газпрома”, приведет к разрыву любого сотрудничества.

“В случае продолжения таких недобросовестных действий “Нафтогаза” ... тогда уже любые отношения российских компаний с “Нафтогазом” будут просто невозможны”, — сказал он.

Как понятно из сообщения российского агентства, нервозность в “Газпроме” вызывает требование “Нафтогаза” исполнять условия соглашения от 2019 года по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей.

Договоренности предусматривали подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем транзита — 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие 4 года. Причем, российская сторона обязана оплачивать указанные объемы, независимо от того, были ли они прокачаны на практике.

В мае 2022 года Украина была вынуждена прекратить транзит газа через точку Сохрановка в Луганской области, которая оказались на временно оккупированной Россией территории — через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Украина предложила российской стороне увеличить прокачку через другую точку доступа — Суджа. Однако РФ увеличивать транзит отказалась. И платить за недопрокачанные объемы тоже отказалась.

В частности, по словам Миллера, оккупация точки доступа Сохрановка — это “надуманный предлог”.

“Глава российской компании отметил, что сам “Нафтогаз” под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед “Газпромом”. Так, “Нафтогаз” отказывается принимать российский газ в точке входа “Сохрановка”, но при этом требует оплату за его транзит”, — пишет “Интерфакс”.

В сентябре 2022 года “Газпром” уже заявлял, что категорически отвергает все требования “Нафтогаза Украины” по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу — не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться, подчеркивал концерн.

Тогда “Газпром” также заявлял, что считает подачу обращения “Нафтогаза” в суд недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании.



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