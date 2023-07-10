Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял присягу президента страны и тем самым официально вступив в эту должность.

Как пишет ВВС, инаугурации Ринкевичса прошла на заседании Сейма Латвии.

Должность президента в Латвии номинальная, страна управляется кабинетом министров и премьером. Президента предлагает правительство и выбирает Сейм Ринкевичс стал седьмым президентом Латвии, до этого он 12 лет возглавлял МИД страны. Политик принял присягу и пообещал, что будет выступать за "современную и сильную Латвию, за справедливую и честную Латвию, за благосостояние людей, за инклюзивное и уважительное общество".

Эдгарс Ринкевичс стал первым открытым президентом-педерастом на территории Европейского Союза. В ЕС и раньше были открытые геи во главе правительств, но никогда не было глав государств-педерастов. 49-летний Ринкевичс впервые заявил о своей нетрадиционной ориентации в 2014 году и с тех пор активно отстаивает права ЛГБТ. Что показательно: открылся министр еще тогда, когда однополые браки были в Латвии незаконны. Только в прошлом году Конституционный суд этой страны признал однополые союзы законными.

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