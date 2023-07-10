В день памяти святого праведного Ионы, Одесского чудотворца, 1-го июля, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и многочисленного городского духовенства.

2-го июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении наместника Свято-Покровского скита архимандрита Мелетия и братии обители.

5-го июля, в 9-ю годовщину со дня блаженной кончины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана), митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре совершил заупокойную панихиду по приснопамятному Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

30-го июня на 47-м году жизни отошел ко Господу настоятель Свято-Димитриевского храма на 2-м Христианском кладбище протоиерей Александр Якименко. 2-го июля викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергей возглавил Божественную литургию и чин отпевания новопреставленного настоятеля пастыря.

29-го июня Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел за вечерним богослужением совершил монашеский постриг трех послушников Свято-Покровского скита в селе Мариновка. Перечитывая жизнь Иоанна Крестителя и переживая события его рождения, в нас нередко возникает чувство непонимания того момента Евангелия, где Господь наказал праведного Захарию за его неверие явившемуся Ангелу. Захария не смог поверить тому, что в старости может родиться ребенок, хотя прекрасно знал Писание и должен был помнить, что такие случаи бывали, и за это был наказан – не имел возможности говорить, пока ребенок не родится. Чтоб понять смысл слова «наказание», нужно помнить, что оно имеет не только привычный для нас смысл, но в славянском языке оно означает научение. Это похоже на взаимоотношения детей и родителей. Даже очень любящие родители могут наказывать своих детей для их же блага, для того чтобы дети через это наказание научились чему-то и в будущем не повторили каких-то серьезных ошибок. Точно так же действует и Господь. Когда Господь посылает человеку какие-то трудности, скорби, попускает ему какие-то беды, Он наказывает его в том смысле, что хочет его этим чему-то научить. Именно так и было с праведным Захарией, которого Господь наказал немотой и через это научил его важности веры, доверия Богу. И мы видим, что, как только пророк Захария исцеляется от этой немоты, он сразу начинает пророчествовать, воспевает песнь, в которой предсказывает будущее своего сына. Таким образом, это наказание, можно сказать, научило его чему-то. Давайте постараемся не забывать об этом, когда и в нашей жизни случаются какие-то трудности и проблемы, которые бывает нелегко переносить. В первую очередь, будем стараться думать, чему Господь хочет меня этим научить? В чем здесь наказание в смысле научения Божия? И в таком случае каждое, даже самое неприятное обстоятельство жизни будет нам на пользу, будет ступенькой к Царствию Небесному.