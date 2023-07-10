



Интервью с @DmitryKorneychuk

00:00 Дуда помолился с Зеленским

2:42 Приближаются НЕПРОСТЫЕ решения!

3:57 Война на западных границах. НАТО и России воевать запретили.

5:50 Искусственный образ слабого Путина.

6:52 Польский интерес

8:00 Зачем достали тему Волынской резни?

10:40 Новая Уния - вброс! Реальное отношение Польши

12:45 Почему Зеленский привез азовцев во Львов?

14:40 Театр абсурда, но это РАБОТАЕТ!

17:03Парламентская кампания будет раньше президентской

19:05 Новый Зеленский

20:12 Азовцы вернуться на фронт? Повтор Надежды Савченко

24:11 Что Путин получит взамен? Саммит НАТО

27:15 Грядут переговоры с Россией. Хороший Эрдоган

31:39 Люди поверят в то, что им скажут!

33:30 Путь в НАТО короче не станет. Байден четко дал понять!

35:40 Сначала заморозка, потом помощь США

37:00 Снаряды ЗАКОНЧИЛИСЬ! Кассетные бомбы...

40:00 Исторический саммит НАТО для Путина

41:25 Военкомат в каждом ЦНАПе. Тотальная мобилизация.

44:30 Шантаж образом будущего.

46:53 Блэкаут - подготовка людей к заморозке.

49:30 Каховскую дамбу легко восстановят

52:20 Совместное использования ЗАЭС

53:35 Математика Галущенко. Ложь с веерными отключениями

57:55 Экономия газа

1:00:20 Память, как зимой жить без света, у людей осталась

1:02:15 ПВО в Керчи. Удар по Крымскому мосту.

1:10:45 Война СОГЛАСОВАННА от А до Я!