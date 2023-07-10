Интервью с @DmitryKorneychuk
00:00 Дуда помолился с Зеленским
2:42 Приближаются НЕПРОСТЫЕ решения!
3:57 Война на западных границах. НАТО и России воевать запретили.
5:50 Искусственный образ слабого Путина.
6:52 Польский интерес
8:00 Зачем достали тему Волынской резни?
10:40 Новая Уния - вброс! Реальное отношение Польши
12:45 Почему Зеленский привез азовцев во Львов?
14:40 Театр абсурда, но это РАБОТАЕТ!
17:03Парламентская кампания будет раньше президентской
19:05 Новый Зеленский
20:12 Азовцы вернуться на фронт? Повтор Надежды Савченко
24:11 Что Путин получит взамен? Саммит НАТО
27:15 Грядут переговоры с Россией. Хороший Эрдоган
31:39 Люди поверят в то, что им скажут!
33:30 Путь в НАТО короче не станет. Байден четко дал понять!
35:40 Сначала заморозка, потом помощь США
37:00 Снаряды ЗАКОНЧИЛИСЬ! Кассетные бомбы...
40:00 Исторический саммит НАТО для Путина
41:25 Военкомат в каждом ЦНАПе. Тотальная мобилизация.
44:30 Шантаж образом будущего.
46:53 Блэкаут - подготовка людей к заморозке.
49:30 Каховскую дамбу легко восстановят
52:20 Совместное использования ЗАЭС
53:35 Математика Галущенко. Ложь с веерными отключениями
57:55 Экономия газа
1:00:20 Память, как зимой жить без света, у людей осталась
1:02:15 ПВО в Керчи. Удар по Крымскому мосту.
1:10:45 Война СОГЛАСОВАННА от А до Я!