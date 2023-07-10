Саммит НАТО в Вильнюсе стартует уже завтра, 11 июля. На него у Украины особые надежды, но до сих пор нет уверенности в том, станет ли он по-настоящему судьбоносным.

Об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры на приглашение воюющей страны в Североатлантический альянс, - в материале РБК-Украина .

Согласно опубликованной программе, на первую половину дня 11 июля запланированы подходы к прессе генсека НАТО Йенса Столтенберга и прибытие лидеров стран участниц. Официальное приветствие и групповое фото запланировано в промежутке с 13:30 до 14:00.

В 14:00 начнется заседание совета НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Отметим, эта страна является следующей в очереди на вступление, однако пока не ясно, присоединится ли она к Альянсу по итогам саммита.

Затем со вступительным словом выступят Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа, после чего саммит будет официально открыт. На 15:30 запланировано прибытие делегаций из стран-партнеров, а через два часа генсек даст пресс-конференцию.

Параллельно пройдет заседание совета НАТО на уровне министров иностранных дел с участием представителей Швеции, Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы. Также запланировано заседание НАТО на уровне министров обороны.

Первый день саммит закрывают ужины в Президентском дворце для глав государств и правительств и во Дворце великих князей литовских для министров иностранных дел и обороны.

Программа 12 июля предусматривает заседание совета НАТО на уровне глав государств и правительств со Швецией, Индо-Тихоокеанскими партнерами и ЕС. На 13:00 запланировано первое заседание нового формата Совета Украина-НАТО. Итоговую пресс-конференцию Столтенберг проведет в 15:30.

Приедет ли Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский приглашен на саммит в Вильнюсе. На прошлой неделе генсек НАТО подтвердил его участие, но не уточнил в каком формате - лично или по видеосвязи. По его словам, украинский лидер должен выступить на Совете Украина-НАТО.

Владимир Зеленский до сих пор не решил, приедет ли в Вильнюс

Накануне вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что еще нет окончательного решения относительно поездки Зеленского. Поскольку якобы, во-первых, Украина не понимает формата всех встреч в Вильнюсе, а, во-вторых, до конца не понимает решений, которые будут там приниматься.

"То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", - отметила она в одном из интервью, но уточнила, что от этих документов зависит, поедет ли президент в Литву.

До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что поездки президента не анонсируются заранее из соображений безопасности. И на решение также может повлиять ситуация на фронте.

Глава постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью РБК-Украина отмечал, что возможный демарш не повлечет негативных последствий. Но все-таки лучше, чтобы президент присутствовал лично.

Сам Зеленский еще в начале июня говорил, что воздержится от поездки в Вильнюс, если Североатлантический альянс не объявит о гарантиях безопасности или не подаст четкий сигнал о членстве Украины. Собственно, эти два пункта и есть главными ожиданиями нашей страны от саммита.

Что известно о гарантиях безопасности

Украина надеется на период до вступления в НАТО получить гарантии безопасности по примеру Швеции и Финляндии. Напомним, в мае 2022 года после того, как эти страны подали заявки, гарантии предоставила Великобритания, пообещав защитить их от возможной агрессии третьей стороны. Однако в случае с Украиной такой вариант выглядит маловероятным.

Западные СМИ еще в прошлом месяце писали, что гарантии могут иметь вид регламентированной формулы с четкой фиксацией поступления вооружений в Украину в средне- и долгосрочной перспективе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг понимает под гарантиями многолетний пакет помощи Украине

По информации РБК-Украина, в Вильнюсе планируется подписание рамочного договора с несколькими ключевыми союзниками относительно гарантий безопасности. Но не в рамках саммита, поскольку нет речи о гарантиях от всего Альянса. Затем его могут конкретизировать через подписание двусторонних договоров.

Похоже, на Западе под гарантиями понимают многолетний пакет помощи, о чем ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, вероятно будет создан аналог Европейского фонда мира, средства которого идут на военную поддержку Украины.

Егор Чернев в интервью РБК-Украина уточнил, что гарантии должны включать военную, экономическую и политическую помощь, а также инвестиции в военно-промышленный комплекс. И ни в коме случае не подменяют наше вступление в НАТО.

Рассматривалась и еще одна модель - по примеру США и Израиля. Эти страны не связаны коллективной безопасностью, но они заключают соглашения о помощи на 10 лет. Например, согласно действующему договору до 2028 года Вашингтон должен предоставить военную помощь на 38 млрд долларов. По большей части эта сумма тратится на закупку американских вооружений.

Хотя президент США Джо Байден, кажется, уже поставил точку в данном вопросе, заявив, что готов на израильскую модель для Украины только после завершения войны.

Голоса в пользу гарантий безопасности для Украины звучат от многих партнеров, но все они сводятся к помощи для обеспечения самообороны и укреплении потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии. По данным The Washington Post, страны НАТО до сих пор до конца не определились, что предложить Украине.

Приглашения можно не ждать?

На прошлой неделе Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена сделать заявление о приглашении Украины в НАТО.

"Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украину в НАТО. Те, кто сомневается, - смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение", - отметил он и добавил, что отчетливо понимает, что Украина не сможет вступить в Альянс до завершения войны.

Украина хочет, чтобы Джо Байден официально пригласил ее в НАТО

На данный момент, по информации РБК-Украина, за политическое приглашение выступает большинство членов НАТО. На днях декларации подписали Болгария и Португалия. Таким образом, уже 23 страны-участницы Альянса формализовали поддержку евроатлантических амбиций Украины.

Среди безусловных сторонников - такие союзники как Польша и страны Балтии. Из европейских тяжеловесов - Франция, которая ранее была традиционным "украиноскептиком". Колеблются две большие страны: США и, в меньшей степени, Германия. Внятного ответа, почему сейчас не время сделать очередной шаг навстречу вступлению Украины, в Вашингтоне не дают. А Берлин, по данным The Telegraph, будет настаивать на отсрочке из-за опасений, что это может привести к войне НАТО с Россией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит в Вильнюсе является уникальным моментом, чтобы пригласить Украину.

отметил он. "Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", -он.

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что по итогам литовской встречи процесс вступления Украины не начнется. По его словам, Байден поддерживает политику "открытых дверей", но Киеву еще предстоит провести дополнительные реформы.

Зачем нужен Совет Украина-НАТО

В рамках саммита 12 июля пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО. Это новый формат отношений, который заменит действовавшую с 1997 года Комиссию. Главное отличие: на уровне Комиссии были только консультации, на уровне Совета - Украина будет на равных со странами-участницами Альянса с правом голоса.

Повышение партнерского статуса позволит в любое время инициировать заседания Совета и откроет дверь для новых областей сотрудничества. В том числе с более широким обменом развединформацией, совместными учениями, инвестициями в оборонку и работой над оперативной совместимостью с армиями НАТО.

Цель - приведение к евроатлантическим стандартам, что должно обеспечить плавный переход к вступлению Украины в Альянс, когда для этого придет время. Украинская сторона видит роль Совета в разработке и реализации конкретных шагов и механизмов полноценного присоединения к НАТО.

Глава постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в интервью РБК-Украина назвал темы первого заседания в Вильнюсе.

"На заседании будут обсуждаться текущие вопросы в сфере безопасности и стратегическое видение развития НАТО, включая вступление Украины", - отметил он.

По его словам, наша страна получит все те же права, что и члены НАТО, кроме права на применение статьи 5 Вашингтонского договора, гарантирующей коллективную безопасность.

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Украина к саммиту НАТО подходит с максимальными ожиданиями. Очевидно, другого выбора у воюющей страны и нет, особенно с учетом того, что заявка на вступление была подана больше года назад, а Киев до сих пор не получил четкой дорожной карты.

Но что касается конкретики, вряд ли стоит ожидать по-настоящему прорывных вещей. По крайней мере начальник военной разведки Кирилл Буданов уверен, что саммит не оправдает наших ожиданий, и это он подсмотрел в черновиках выступлений лидеров НАТО. По его словам, они произнесут "некоторые слова, но ничего больше".