Почему медицинский каннабис хотят легализовать законом, а не решением КМУ?

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать легализацию медицинского каннабиса. Собственно, сам законопроект уже готов к голосованию. Вот только есть к нему немало вопросов, особенно у медиков и аграриев, не говоря уже о правоохранителях.

Легализация каннабиса не за горами

Президент Украины на заседании в ВР сказал, что нужно легализовать медицинский каннабис для всех, кто в нем нуждается.

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", – заявил Зеленский и намекнул, что это может произойти до конца лета.

Профильный комитет ВР не сидел сложа руки, он уже давно поддержал поданный в июне 2022 года правительственный проект №7457 о регулировании оборота конопли в медицинских, промышленных и научных целях. Но основной акцент сделан именно на медицине и науке, а не для всех желающих кайфануть.

В проекте закона говорится, что врачи будут иметь право выписывать препараты с каннабиноидами. Пациентам по рецепту разрешат покупать и хранить лекарства на основе каннабиса. Люди, имеющие рецепт от врача и документ, подтверждающий диагноз, могут въезжать в Украину/выезжать за границу с такими препаратами, но в небольшом количестве (при выезде позволят пересечь украинскую границу, а дальше все зависит от законов принимающей стороны). А также его выпишут и иностранному гражданину при необходимости. Предприниматели смогут получить разрешение и специальную лицензию на выращивание конопли в Украине для производства лекарств. Нацполиция будет иметь доступ ко всем объектам, где будут выращиваться растения для контроля образцов продукции на содержание ТГК (тетрагидроканнабинол).

Среди внесенных изменений появилось то, что разрешено содержание ТГК (активное вещество, обладающее одурманивающим эффектом). В документе эта норма не указана вообще, поэтому предлагается установить: на уровне не выше 0,3% – для промышленных целей, более 0,3% – для медицинской марихуаны. Уточнили, что производство наркосодержащих лекарств из каннабиса может осуществляться только для медицинских целей. А определять содержание ТГК для медицинских целей могут государственные лаборатории. Ну а так как коноплю собираются выращивать для медицинских целей, то и она должна быть декриминализирована. И чтобы наладить выращивание конопли, в стране хотят ввести нулевую квоту на импорт сырья на пять лет, но только для производства лекарств.

Для медицинских целей не нужны законы

Врач и экс-нардеп Ольга Богомолец отметила, что все эти заявления по поводу "легализации медицинского каннабиса" на самом деле являются не более чем спекуляцией и манипуляцией. "Имеем дело с использованием реальных потребностей больных людей для продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса в Украине. Этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. И, к сожалению, стратегическое решение по нему на этом же самом высоком уровне уже принято", – высказала такое мнение Ольга Богомолец на своей странице в ФБ.

При этом, как подчеркивает Ольга Богомолец, для легализации медицинского каннабиса нет необходимости принимать новый закон. Достаточно внести изменения в два постановления правительства, которые так и не были приняты. "Потому что тема "легализации медицинского каннабиса" действительно поднимается ради принятия такого закона, который позволит выращивание и переработку каннабиса в Украине в очень больших объемах. Дело в том, что большое количество любителей больших денег, которые построили свое состояние на каннабисе, далеко не всегда могут выращивать его в своих странах – закон не позволяет. А спрос, конечно, растет, поэтому конопляному бизнесу необходимы новые миллиарды. Нужны любой ценой... Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы", – считает Ольга Богомолец.

В 2016 году в Украине впервые пытались решить вопрос медицинского каннабиса на законодательном уровне. Одним из инициаторов был и экс-глава Минздрава Олег Мусий, но тогда большим противником выступало МВД. И речь даже не шла о выращивании. Да и в Украине для разрешения на применение многим необходимых медицинских препаратов из каннабиса ни одного закона не требуется. Это компетенция и вопросы правительства и Минздрава, а именно изменения двух его постановлений. И все. Закон как раз нужен не для больных, а для наркомафии, которая его и лоббирует, считает Олег Мусий. Более того, как подчеркивает бывший министр здравоохранения, за все это время, пока идут дискуссии вокруг этого закона, пока он лежит в ВР, можно было бы закупать препараты с каннабисом для онкобольных за границей, но министерство об этом молчит и правительство тоже.

"Я против того, чтобы каннабис выращивали в стране – это большие риски. Сегодня, с учетом процветающей коррупции и круговой поруки, могут выращивать непонятно что, и таким образом можно сделать из Украины Афганистан. Злоупотребления могут быть масштабными. И употребление каннабиса в большинстве случаев ведет к переходу на более сильные наркотики", – подчеркивает Олег Мусий.

Да, препараты с марихуаной, а медицинского каннабиса как такового не существует, употреблять можно и нужно. Лекарства, которые содержат эти препараты, можно закупать прямо сегодня, достаточно только внести изменения в постановления правительства. Проблема чересчур надумана, по мнению бывшего министра здравоохранения. К тому же ряд наркотических средств выпускаются на фармпредприятиях в Украине.

"Морфин таблетированный намного эффективнее по действию, чем ТГК для онкобольных, но его не так часто применяют, хоть и выпускают в Украине. Сейчас идет манипуляция, что препараты ТГК нужны раненым, а совсем недавно заверяли, что без них не обойтись онкобольным. Закон, с моей точки зрения, приведет к легализации наркотиков в Украине. Мне кажется, что президента подставляют – лекарства не легализовывают, их регистрируют", – отметил Олег Мусий.

Каннабис не для больных

Собственно, и некоторые депутаты ВР понимают, что легко можно расширить список разрешенных к применению наркосодержащих препаратов постановлением Кабмина, как и разрешить производство лекарств ТГК в Украине отдельным законопроектом. Но это не делается только потому, что никто и никогда потом не проголосует разрешение выращивать коноплю в огромных масштабах. А в данном случае речь идет о рекреации, подчеркивает народный депутат Максим Бужанский.

"Этот законопроект лоббируют депутаты из фракции "Голос". И то, что они называют либерализмом, – это не либерализм, а спекуляции. Два года назад, когда этот закон с треском провалился, с трибуны парламента лоббисты спекулировали страданиями маленькой девочки Софии. Прошло два года, и никаких попыток за это время законодательно решить вопрос для Софийки и таких, как она: внести изменения, которые позволили бы привозить эти препараты без пошлины, установить минимальную наценку или же дотировать за счет государства и так далее, – не было сделано. А сегодня уже преподносится как необходимость в препаратах с ТГК для военных, под предлогом которой планируют разрешить выращивание", – отмечает Максим Бужанский.

Молодежь, которая решила, что легализация медицинского каннабиса – это разрешение употребления марихуаны, будет сильно разочарована. "

Я не вижу тут позитива ни в чем. Продаваться марихуана будет так же, как и сейчас – подпольно, а доступ к сырью упростится. Под видом медицинского могут выращивать что угодно", – подчеркнул нардеп.

Как рассказали в Глуховском институте лубяных культур, в Украине есть сорта растений, в которых есть то, что сегодня нужно для медицины, а именно – каннабинол, каннабигерол, каннабихромен, то, что лечит постравматический синдром, тормозит развитие раковых клеток и развитие склероза и т. д. Но законопроект, который подан на рассмотрение в ВР, очень поверхностный, там много непонятного даже для специалистов, считает директор института Сергей Ткаченко. Первый и серьезный вопрос по норме содержания ТГК, которое должен решить руководящий орган, то ли МВД, то ли МОЗ. То есть получается, что кому-то разрешат выращивать коноплю с содержанием ТГК 0,08%, а кому-то из своих – с содержанием 5%. Для всех должны быть единые нормы.

"С одной стороны, не составляет большого труда поехать за границу и привести кристаллы CBD и тут производить лекарства. Но президент сказал, что они должны быть украинского происхождения. Но тут заинтересованность в прибыли. У нас сейчас много выведено сортов конопли, где содержание ТГК фактически по нулям – безнаркотические. Скажу вам, что понизить до нуля уровень ТГК очень сложно, а вот поднять его – не составляет никакого труда. И мы это можем сделать, даже не закупая ни у кого материал. Но сразу скажу: выращивание конопли – дело непростое. Нужна охрана, серьезная вооруженная охрана, а это немалые затраты. В этом году мало посеяли конопли. Даже те, у кого была лицензия, не получили квоту. Скажу больше, чтобы получить в полиции разрешение, нужно отблагодарить", – рассказывает Сергей Ткаченко.

По сути, конопля может расти по всей территории страны. Точнее, там, где растет кукуруза, а она растет на 80% территории. Но, кроме того, сегодня уже выращиванием конопли заинтересовались бизнесмены, которые собираются под нее ставить теплицы. А в таких теплицах при правильном уходе можно собирать урожай практически круглогодично – четыре урожая в год. Так как для медицинских целей нужно только дождаться цветения.

Но, как отмечает Сергей Ткаченко, сегодня Канада не заинтересована в том, чтобы в Украине или где-то еще выращивалась конопля в промышленных масштабах. Канада начинала с малого: выращивала коноплю для больных, а сегодня уже продает по всему миру бутылочки 20-30 мл по 120-140 долларов. Сырье – по 80 долларов. Если выращивать у нас, то это будет стоить 20-30 долларов. Конечно, это будет доступное лекарство. Но у нас не рынок, у нас базар.

"Если бы не война в стране, если бы был контроль за производством, за реализацией, за содержанием ТГК и так далее, то это к добру не приведет. Это может убить все культивацию конопли. Более того, с учетом того, сколько сегодня вооруженных людей, это еще и опасное дело", – отметил Сергей Ткаченко.

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