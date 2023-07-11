Почему люди веками ищут ответ на вопрос: «В чем смысл жизни?». Как чувствовать себя реализованным и наполненным? Как раскрыть свой настоящий потенциал? Где искать возможности для роста? Как найти мотивацию на каждый день? Где заработать деньги и нужен ли для этого высокий уровень IQ? Что мешает умному человеку добиваться успеха? Как правильно ставить цели? И как перестать просто плыть по течению? В этом выпуске подкаста Радислав Гандапас и Маргулан Сейсембаев, основатель образовательной платформы Margulan.info, инвестор, общественный деятель и предприниматель обсудят, что такое успех, мотивация, кайф от жизни и жизненная мудрость.
🎙В подкасте вы узнаете:
00:00 ― Маргулан #Cейсембаев в гостях у Радислава Гандапаса
00:25 — Как не потерять ощущение жизни
01:57 — Как определить свою миссию в жизни?
04:13 — Потенциал: что это такое и как его реализовать?
04:43 — У каждого есть своя эффективность
07:30 — Человек без веры вообще не может жить
09:05 — Что мешает вашему успеху?
09:41 — Я — #предприниматель
12:20 — Как повысить уровень продаж?
14:30 — Как развить навыки публичных выступлений?
16:30 — Что мешает умным людям добиваться успеха?
17:30 — Откуда берется уверенность в себе?
18:30 — Как заработать деньги?
20:26 — Откуда приходят возможности?
22:48 — Чем мне заниматься в жизни?
24:30 — Абсолютно не хочу работать и зарабатывать деньги
27:39 — Как добиться успеха?
31:20 — Концепция: пилотный проект
33:54 — Бизнес = продажи
38:10 — Прибыль и инвестиции. Финансовая цель
39:10 — Что останется после меня?
41:10 — Красота в глазах смотрящего
45:24 — В чем проявляется мудрость?
48:07 — Мотивация и новые возможности