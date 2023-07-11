



Почему люди веками ищут ответ на вопрос: «В чем смысл жизни?». Как чувствовать себя реализованным и наполненным? Как раскрыть свой настоящий потенциал? Где искать возможности для роста? Как найти мотивацию на каждый день? Где заработать деньги и нужен ли для этого высокий уровень IQ? Что мешает умному человеку добиваться успеха? Как правильно ставить цели? И как перестать просто плыть по течению? В этом выпуске подкаста Радислав Гандапас и Маргулан Сейсембаев, основатель образовательной платформы Margulan.info, инвестор, общественный деятель и предприниматель обсудят, что такое успех, мотивация, кайф от жизни и жизненная мудрость.

🎙В подкасте вы узнаете:

00:00 ― Маргулан #Cейсембаев в гостях у Радислава Гандапаса

00:25 — Как не потерять ощущение жизни

01:57 — Как определить свою миссию в жизни?

04:13 — Потенциал: что это такое и как его реализовать?

04:43 — У каждого есть своя эффективность

07:30 — Человек без веры вообще не может жить

09:05 — Что мешает вашему успеху?

09:41 — Я — #предприниматель

12:20 — Как повысить уровень продаж?

14:30 — Как развить навыки публичных выступлений?

16:30 — Что мешает умным людям добиваться успеха?

17:30 — Откуда берется уверенность в себе?

18:30 — Как заработать деньги?

20:26 — Откуда приходят возможности?

22:48 — Чем мне заниматься в жизни?

24:30 — Абсолютно не хочу работать и зарабатывать деньги

27:39 — Как добиться успеха?

31:20 — Концепция: пилотный проект

33:54 — Бизнес = продажи

38:10 — Прибыль и инвестиции. Финансовая цель

39:10 — Что останется после меня?

41:10 — Красота в глазах смотрящего

45:24 — В чем проявляется мудрость?

48:07 — Мотивация и новые возможности