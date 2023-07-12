Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает Delo.ua.

С 1 августа выплаты отменят для ВПЛ, которые вернулись на оставленное место жительства , а также для тех, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин. Если такие есть, то их нужно подкрепить соответствующими документами (обоснованными считаются причины, когда человек находился в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и т.п.).

Переселенцы, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм , также потеряют выплаты.

ВПЛ также разделят по имущественному положению и отменят выплаты для тех, кто не нуждается в дополнительной финансовой поддержке. По этому критерию финансовую помощь с 1 сентября лишатся ВПЛ, которые с момента принятия изменений:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, но не тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м 2 на одного члена семьи.

Эти же критерии будут действовать для ВПЛ, которые будут обращаться за выплатами впервые. Если переселенец (или член его семьи) в течение трех месяцев перед обращением совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом, ему откажут в помощи.

"Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет поставлен в известность. В случае несогласия, он может обжаловать такое решение органу соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы, и продолжать получать выплаты", — уточнили в Минсоцполитики.

Кто из ВПЛ продолжит получать помощь от государства

Для всех других внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года. Кроме того, переселенцы смогут получить помощь для детей, родившихся после перемещения. Деньги будут начислять ежемесячно с 15 по 28 число.

Правительство также разрешило дистанционно отказаться от статуса ВПЛ без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Напомним, что и ранее осуществляли проверки ВПЛ, но только при наличии подозрения в неправомерном получении помощи.