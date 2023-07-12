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Сьогодні, 16:00

AP: Китайські хакери зламали акаунти держорганів у Європі

Категорія: Новини / Події

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Китайские хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты примерно 25 организаций, включая государственные учреждения, а также к соответствующим учетным записям частных лиц, вероятно, связанных с этими организациями. Как передает DW, об этом сообщила компания Microsoft. По данным IT-гиганта, речь идет о хакерской группе, известной как Storm-0558. Атаки злоумышленников были нацелены в том числе на страны Западной Европы, уточняет агентство AP. В то же время Microsoft не назвал затронутые регионы.

Как считают в IT-корпорации, группировка Storm-0558 "ориентирована на шпионаж, например, на получение доступа к системам электронной почты для сбора информации". Расследование очередной атаки Storm-0558 в Microsoft начали 16 июня, основываясь на сообщении от клиента компании о необычной почтовой активности. Удалось выяснить, что к тому времени незаконные действия продолжались как минимум месяц. В настоящий момент, утверждают в Microsoft, все последствия атаки для клиентов устранены.

По данным американского издания The Washington Post (WP), хакеры воспользовались уязвимостью в сервисе Microsoft Cloud. Как только проблема была обнаружена государственными структурами, "чиновники незамедлительно связались с Microsoft для выявления источника кибератаки и обнаружения уязвимости в облачном сервисе", сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходжес. ФБР ведет  расследование. По данным осведомленных собеседников WP, аккаунты Минобороны США, Белого дома, разведки кибератакой не затронуты.




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