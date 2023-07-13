В Офисе президента озвучили три возможных варианта завершения войны. Это победа Украины, поражение или ни то, ни другое – вероятный "Минск-3".
Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
По словам Подоляка, параллельно с этим будет зон демилитаризации с Российской Федерацией, Россия будет лишена ракет определенной дальности, а также будет контролироваться ядерный арсенал России.
Вторым вариантом, по словам Подоляка, является проигрыш Украины.
"И тогда мы будем постепенно умирать. Год, три, пять, шесть…", - сказал он.
Третьим возможным вариантом завершения этой кровавой войны Подоляк назвал некий "Минск-3", который рано или поздно тоже приведет к уничтожению Украины.
По его мнению, любые другие варианты - это лишь попытки найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят "что-то продолжить".
"У нас с вами варианты очень простые - выиграть или проиграть", - считает Подоляк.
Зеленский также заявил, что победой в этой войне для украинцев будет возвращение всех украинских территорий, освобождение из российского плена украинских граждан и похищенных Россией детей, возвращение украинцев из-за границы, а также привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления.