Rolex вот уже 20 лет собирает вместе лучших учителей от мира искусства и самую талантливую молодежь. Наработки двух десятилетий были показаны в рамках фестиваля искусств Rolex в Афинах.

В течение 20 лет программа Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative помогает молодым талантливым художникам, танцорам, музыкантам по всему миру обрести опытных наставников, признанных профессионалов от искусства - от кино до литературы, музыки, театра. В этом году юбилей программы отмечалось в рамках Фестиваля искусств Rolex, который прошел в Афинах с 26 по 28 мая. Выступления, чтения, дискуссии, выставки и инсталляции - вот неполный перечень событий этого слета.

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За годы существования инициативы в ней приняли участие 300 деятелей мира искусства, включая Спайка Ли, Маргарет Этвуд, Мартина Скорсезе, Филипа Гласса, Брайана Ино, Жилберту Жила и Джесси Норман. Протеже следуют за своими наставниками по миру, наблюдают, обмениваются опытом, учатся, оттачивая навыки. За 20 лет к программе присоединились 1350 молодых профессиональных артистов из 120 стран, все они получили персональное внимание больших мастеров и экспертов.

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