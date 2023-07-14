Мировой государственный долг вырос до рекордных 92 триллионов долларов в 2022 году, на фоне того, как правительства стран использовали средства для противодействия кризисам, таким как пандемия COVID-19, а бремя при этом остро ощущают развивающиеся страны, заявляют в ООН, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Внутренний и внешний долг во всем мире увеличился более чем в 5 раз за последние два десятилетия, опережая темпы экономического роста, а валовой внутренний продукт лишь утроился с 2002 года, говорится в отчете ООН, опубликованном накануне встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20, которая состоится 14-18 июля.

Развивающиеся страны имеют долг в размере почти 30% от мирового государственного долга, из которых 70% приходится на Китай, Индию и Бразилию. 59 развивающихся стран имеют соотношение долга к ВВП выше 60% - это порог, указывающий на высокий уровень задолженности.

"Долг превращается в значительное бремя для развивающихся стран из-за ограниченности финансирования, роста стоимости заимствований, девальвации валют и медленного роста", - добавляется в докладе ООН.

"В Африке сумма, потраченная на выплату процентов, превышает расходы на образование или здравоохранение", - говорится в докладе.

В целом 3,3 миллиарда человек живут в странах, которые выплачивают больше процентов по долгу, чем тратят на здравоохранение или образование.

Задолженность частным кредиторам - держателям облигаций и банкам - составляет 62% от общего объема внешнего государственного долга развивающихся стран. В Африке это участие кредиторов выросло с 30% в 2010 году до 44% в 2021 году, а в Латинской Америке доля частных кредиторов составляет 74%.

В ООН заявили, что многосторонние кредиторы должны расширить свое финансирование с помощью таких мер, как временное приостановление надбавок МВФ - комиссий, взимаемых с заемщиков, активно пользующихся его кредитными линиями - и расширение доступа к финансированию для стран, находящихся в долговом затруднении. Механизм урегулирования задолженности также необходим "для преодоления медленного прогресса в рамках совместной программы G20", отмечают авторы доклада, не объясняя, как этот механизм должен работать.

Отметим, что рамочная программа урегулирования задолженности была принята G20 в октябре 2020 года и имеет целью включить в процесс облегчения долгового бремени страны, не являющиеся членами Парижского клуба, такие как Китай.